Жителя Новосибирска заподозрили в организации незаконном миграции
НОВОСИБИРСК, 17 сен – РИА Новости. Житель Новосибирска подозревается в организации незаконной миграции: он фиктивно усыновил ребенка своих родственников из Закавказья для их переселения в Россию, сообщило УФСБ по Новосибирской области. В ведомстве пояснили, что в последнее время все чаще выявляются факты использования схемы незаконной легализации иностранцев в России через фиктивное усыновление. "Так, гражданин России, житель Новосибирска, желая оказать содействие своим родственникам ‒ семейной паре из закавказской республики ‒ в получении ими вида на жительство и российского гражданства, представил в органы ЗАГС документы об усыновлении их ребенка, не имея намерений исполнять обязанности усыновителя", - говорится в сообщении. Следственный отдел УФСБ в отношении жителя Новосибирска и иностранной гражданки возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ведомстве также рассказали, что ранее суд в Новосибирске вынес обвинительные приговоры четверым местным жителям за незаконную схему легализации мигрантов через организацию фиктивных браков с россиянами. Участникам группы - жителям Новосибирской области - назначены наказания от 3 до 3,5 лет лишения свободы условно.
