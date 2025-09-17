Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Подмосковья собрали более 500 тыс. тонн зерна с начала сезона
Новости Подмосковья
 
18:40 17.09.2025
Аграрии Подмосковья собрали более 500 тыс. тонн зерна с начала сезона
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур подходит к концу в Московской области. Агрономы уже завершили обработку 144 тысяч гектаров полей, собрав более полумиллиона тонн урожая. Об этом написал 360.ru.Согласно данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, было освоено 80% от общего объема посевных площадей, составляющих 170 тысяч гектаров. Средний показатель урожайности вырос на 23%, составив 37,5 центнеров с гектара.Глава ведомства Сергей Двойных отметил, что достижение таких результатов стало возможным благодаря хорошим погодным условиям – теплой осени и отсутствию значительных осадков."Сельхозтоваропроизводители уже намолотили почти 543 тысячи тонн зерна – на 60 тысяч тонн больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Инфраструктура полностью готова к приему урожая: функционирует 131 сушильный комплекс общей производительностью свыше двух тысяч тонн зерна в час, обеспечивая его подготовку к хранению и переработке", – сказал он.Также были собраны значительные объемы других сельскохозяйственных культур: 60,8 тысячи тонн масличных растений, 65,4 тысячи тонн овощей и 108 тысяч тонн картофеля.
московская область (подмосковье)
Аграрии Подмосковья собрали более 500 тыс. тонн зерна с начала сезона

© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур подходит к концу в Московской области. Агрономы уже завершили обработку 144 тысяч гектаров полей, собрав более полумиллиона тонн урожая. Об этом написал 360.ru.
Согласно данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, было освоено 80% от общего объема посевных площадей, составляющих 170 тысяч гектаров. Средний показатель урожайности вырос на 23%, составив 37,5 центнеров с гектара.
Глава ведомства Сергей Двойных отметил, что достижение таких результатов стало возможным благодаря хорошим погодным условиям – теплой осени и отсутствию значительных осадков.
"Сельхозтоваропроизводители уже намолотили почти 543 тысячи тонн зерна – на 60 тысяч тонн больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Инфраструктура полностью готова к приему урожая: функционирует 131 сушильный комплекс общей производительностью свыше двух тысяч тонн зерна в час, обеспечивая его подготовку к хранению и переработке", – сказал он.
Также были собраны значительные объемы других сельскохозяйственных культур: 60,8 тысячи тонн масличных растений, 65,4 тысячи тонн овощей и 108 тысяч тонн картофеля.
 
Заголовок открываемого материала