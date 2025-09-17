https://ria.ru/20250917/zerno-2042559306.html

Аграрии Подмосковья собрали более 500 тыс. тонн зерна с начала сезона

Аграрии Подмосковья собрали более 500 тыс. тонн зерна с начала сезона - РИА Новости, 17.09.2025

Аграрии Подмосковья собрали более 500 тыс. тонн зерна с начала сезона

Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур подходит к концу в Московской области. Агрономы уже завершили обработку 144 тысяч гектаров полей, собрав... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T18:40:00+03:00

2025-09-17T18:40:00+03:00

2025-09-17T18:40:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042557336_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_bd9c2a7b002a319123713361800f426e.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур подходит к концу в Московской области. Агрономы уже завершили обработку 144 тысяч гектаров полей, собрав более полумиллиона тонн урожая. Об этом написал 360.ru.Согласно данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, было освоено 80% от общего объема посевных площадей, составляющих 170 тысяч гектаров. Средний показатель урожайности вырос на 23%, составив 37,5 центнеров с гектара.Глава ведомства Сергей Двойных отметил, что достижение таких результатов стало возможным благодаря хорошим погодным условиям – теплой осени и отсутствию значительных осадков."Сельхозтоваропроизводители уже намолотили почти 543 тысячи тонн зерна – на 60 тысяч тонн больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Инфраструктура полностью готова к приему урожая: функционирует 131 сушильный комплекс общей производительностью свыше двух тысяч тонн зерна в час, обеспечивая его подготовку к хранению и переработке", – сказал он.Также были собраны значительные объемы других сельскохозяйственных культур: 60,8 тысячи тонн масличных растений, 65,4 тысячи тонн овощей и 108 тысяч тонн картофеля.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)