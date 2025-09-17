Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о планах по конфликту на Украине
22:10 17.09.2025 (обновлено: 22:34 17.09.2025)
Зеленский сделал заявление о планах по конфликту на Украине
Зеленский сделал заявление о планах по конфликту на Украине - РИА Новости, 17.09.2025
Зеленский сделал заявление о планах по конфликту на Украине
Владимир Зеленский раскрыл планы "А" и "Б" в конфликте с Россией, в соответствии с которыми будут действовать украинские власти в следующем году в зависимости... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T22:10:00+03:00
2025-09-17T22:34:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238475_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_02fd149c84d74b28495ed64ac7684fc3.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский раскрыл планы "А" и "Б" в конфликте с Россией, в соответствии с которыми будут действовать украинские власти в следующем году в зависимости от ситуации в зоне боевых действий, сообщает издание Страна.ua."План "А" для нас - это завершить войну в этом году, план "Б" - найти 120 миллиардов долларов", - заявил Зеленский.Глава киевского режима отметил, что для продолжения войны в следующем году в бюджете уже заложено 60 миллиардов долларов, в то время как еще 60 миллиардов Киеву нужно где-то отыскать.Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление о планах по конфликту на Украине

Зеленский рассказал о планах "А" и "Б" в конфликте на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский раскрыл планы "А" и "Б" в конфликте с Россией, в соответствии с которыми будут действовать украинские власти в следующем году в зависимости от ситуации в зоне боевых действий, сообщает издание Страна.ua.
"План "А" для нас - это завершить войну в этом году, план "Б" - найти 120 миллиардов долларов", - заявил Зеленский.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Глава киевского режима отметил, что для продолжения войны в следующем году в бюджете уже заложено 60 миллиардов долларов, в то время как еще 60 миллиардов Киеву нужно где-то отыскать.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
