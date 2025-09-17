https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042586680.html

Зеленский сделал заявление о планах по конфликту на Украине

Зеленский сделал заявление о планах по конфликту на Украине - РИА Новости, 17.09.2025

Зеленский сделал заявление о планах по конфликту на Украине

Владимир Зеленский раскрыл планы "А" и "Б" в конфликте с Россией, в соответствии с которыми будут действовать украинские власти в следующем году в зависимости... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T22:10:00+03:00

2025-09-17T22:10:00+03:00

2025-09-17T22:34:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238475_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_02fd149c84d74b28495ed64ac7684fc3.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский раскрыл планы "А" и "Б" в конфликте с Россией, в соответствии с которыми будут действовать украинские власти в следующем году в зависимости от ситуации в зоне боевых действий, сообщает издание Страна.ua."План "А" для нас - это завершить войну в этом году, план "Б" - найти 120 миллиардов долларов", - заявил Зеленский.Глава киевского режима отметил, что для продолжения войны в следующем году в бюджете уже заложено 60 миллиардов долларов, в то время как еще 60 миллиардов Киеву нужно где-то отыскать.Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042568558.html

https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042555890.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский