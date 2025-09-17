https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042564964.html

Зеленский рассказал, во сколько обходится Украине год войны

Владимир Зеленский заявил, что год войны обходится Украине в 120 миллиардов долларов, из них 60 миллиардов долларов придется выпрашивать у союзников. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что год войны обходится Украине в 120 миллиардов долларов, из них 60 миллиардов долларов придется выпрашивать у союзников. "Цена этой войны, цена одного года это 120 миллиардов (долларов - ред.): 60 дает украинский бюджет, а 60 мне нужно найти на следующий год", - заявил Зеленский в среду в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве. Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что Украине в следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых самостоятельно власти смогут покрыть не более половины. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев попытается заставить западных союзников заложить еще 60 миллиардов долларов на украинские нужды в свои бюджеты на следующий год. Зеленский в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов). В сентябре министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины на 2026 год составит 16 миллиардов евро.

