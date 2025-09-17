Медведчук заявил о полной некомпетентности Зеленского
Медведчук: претензии Зеленского к Трампу говорят о его неадекватности
Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Истерика Владимира Зеленского и его претензии к президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о его полной некомпетентности и неадекватности, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Мировые СМИ трубят о том, что Зеленского постигло разочарование в коллективном Западе, поскольку США и Европа "недостаточно давят" на Россию… Зеленский фактически пошел против линии Трампа накануне встречи с ним", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Медведчук со ссылкой на украинское издание "Страна.ua" отмечает, что это – признак роста напряженности между украинскими властями и европейцами, с одной стороны, и Трампом с другой. Зеленский, как пишет политик, публично представил Трампа слабохарактерным и недалеким политиком, у которого "не хватает ни ума, ни духу применить к России жесткие меры".
"Зеленский проявляет полное неуважение к американскому лидеру и чудовищную некомпетентность как дипломат и политик. Политика нелегитимного примитивна до банальности: сначала он Кремлю озвучивал свои хотелки, теперь Белому дому, но подобная стратегия работать не может в принципе, зато приносит ущерб украинскому народу", - отмечает председатель совета движения.
По словам Медведчука, Зеленский не понимает, что дипломатия строится на уважении сторон, и дипломатический этикет, который он все время нарушает. Он уверен, что раз лидер США не действует в его личных интересах, то он поступает плохо, и тут же сыплет обвинения тому, благодаря кому киевский режим вообще держится. "Ему и в голову не приходит, что у Трампа могут быть иные интересы, чем бесконечно финансировать и поддерживать нелегитимную власть банды Зеленского", - подчеркнул он.
"Своей некомпетентностью Зеленский преступно уничтожил экономику Украины, а теперь обижается на Трампа за то, что он это не делает с США. И теперь у Трампа выбор между Владимиром Путиным, который ему предлагает ряд выгодных масштабных сделок, призванных поднять экономику США, и нелегитимным наркофюрером, который требует у него денег и публично его оскорбляет", - добавил Медведчук.
Он отметил, что в этой ситуации Зеленский упрямо верит, что Трамп обязательно выберет его, а Лондону и "коалиции желающих войны", которые носятся с ним, "как мамки и няньки", удастся навязать Вашингтону свою игру. Но это не так, ведь большинство его политических нянек испытывают кризис в своих странах. Так, в Лондоне прошли массовые антиправительственные митинги, участники которых заявляют, что вывели на улицы три миллиона человек. "Зеленский просит невозможного, политика войны ставит крест не только на его политической карьере, но и на карьере многих европейских лидеров из "коалиции желающих войны", - подытожил политик.
