"Уже выбирает". Поступок Зеленского поразил депутата Рады
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский указал Трампу на его неправильную работу
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский выказал неудовлетворенность усилиями президента США Дональда Трампа, которые тот предпринимает для разрешения конфликта на Украине, написал в Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук.
"Зеленский прямо указывает Трампу, что тот "работает неправильно". Он требует от американского президента перестать думать о США и начать думать исключительно об Украине. И что же дальше - обвинит Трампа в гибели миллионов людей? Похоже, он уже выбирает, как и когда это произнести", — говорится в публикации.
Глава киевского режима в новом интервью Sky News потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине.
Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.