"Уже выбирает". Поступок Зеленского поразил депутата Рады

"Уже выбирает". Поступок Зеленского поразил депутата Рады - РИА Новости, 17.09.2025

"Уже выбирает". Поступок Зеленского поразил депутата Рады

Владимир Зеленский выказал неудовлетворенность усилиями президента США Дональда Трампа, которые тот предпринимает для разрешения конфликта на Украине, написал в РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский выказал неудовлетворенность усилиями президента США Дональда Трампа, которые тот предпринимает для разрешения конфликта на Украине, написал в Telegram-канале депутат Рады Артем Дмитрук. "Зеленский прямо указывает Трампу, что тот "работает неправильно". Он требует от американского президента перестать думать о США и начать думать исключительно об Украине. И что же дальше - обвинит Трампа в гибели миллионов людей? Похоже, он уже выбирает, как и когда это произнести", — говорится в публикации. Глава киевского режима в новом интервью Sky News потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине. Накануне постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.

Новости

