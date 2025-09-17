Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ограничил доступ к государственным реестрам оборонных предприятий - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042588611.html
Зеленский ограничил доступ к государственным реестрам оборонных предприятий
Зеленский ограничил доступ к государственным реестрам оборонных предприятий - РИА Новости, 17.09.2025
Зеленский ограничил доступ к государственным реестрам оборонных предприятий
Владимир Зеленский запретил свободный доступ к информации государственных реестров, относящийся к оборонным предприятиям страны, сообщили в Верховной раде. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T22:30:00+03:00
2025-09-17T22:30:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241970_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_485d158fb3acf574d30e4b1fdb10c620.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский запретил свободный доступ к информации государственных реестров, относящийся к оборонным предприятиям страны, сообщили в Верховной раде. "Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров". Законопроект ограничивает свободный доступ к информации в реестрах, касающейся видов деятельности оборонных предприятий, их местонахождения, объектов недвижимого имущества, которые им принадлежат, объектов интеллектуальной собственности, связанных со сферой нацбезопасности и обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Рады. Указанные изменения будут действовать во время военного положения, а также в течение года после его отмены.
https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042564964.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241970_202:0:2423:1666_1920x0_80_0_0_2dcb939e8c161e8cf5c31f9d598e6ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский ограничил доступ к государственным реестрам оборонных предприятий

Зеленский запретил свободный доступ к реестрам оборонных предприятий Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский запретил свободный доступ к информации государственных реестров, относящийся к оборонным предприятиям страны, сообщили в Верховной раде.
"Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров". Законопроект ограничивает свободный доступ к информации в реестрах, касающейся видов деятельности оборонных предприятий, их местонахождения, объектов недвижимого имущества, которые им принадлежат, объектов интеллектуальной собственности, связанных со сферой нацбезопасности и обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Рады.
Указанные изменения будут действовать во время военного положения, а также в течение года после его отмены.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Зеленский рассказал, во сколько обходится Украине год войны
Вчера, 18:59
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала