Зеленский ограничил доступ к государственным реестрам оборонных предприятий
Владимир Зеленский запретил свободный доступ к информации государственных реестров, относящийся к оборонным предприятиям страны, сообщили в Верховной раде.
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский запретил свободный доступ к информации государственных реестров, относящийся к оборонным предприятиям страны, сообщили в Верховной раде. "Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров". Законопроект ограничивает свободный доступ к информации в реестрах, касающейся видов деятельности оборонных предприятий, их местонахождения, объектов недвижимого имущества, которые им принадлежат, объектов интеллектуальной собственности, связанных со сферой нацбезопасности и обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Рады. Указанные изменения будут действовать во время военного положения, а также в течение года после его отмены.
украина
