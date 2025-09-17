https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042588611.html

Зеленский ограничил доступ к государственным реестрам оборонных предприятий

Зеленский ограничил доступ к государственным реестрам оборонных предприятий

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский запретил свободный доступ к информации государственных реестров, относящийся к оборонным предприятиям страны, сообщили в Верховной раде. "Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров". Законопроект ограничивает свободный доступ к информации в реестрах, касающейся видов деятельности оборонных предприятий, их местонахождения, объектов недвижимого имущества, которые им принадлежат, объектов интеллектуальной собственности, связанных со сферой нацбезопасности и обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Рады. Указанные изменения будут действовать во время военного положения, а также в течение года после его отмены.

