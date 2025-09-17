Зеленский пригласил военных других стран обучаться на Украине
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Украина больше не направляет за границу своих военных на обучение, но, напротив, приглашает обучаться у себя военнослужащих других стран.
"С самого начала этой войны мы направляли наших военных на обучение в странах Балтии, севера Европы, Великобритании, Польше, также и в США. А уже на следующем этапе этой войны, в следующем году после начала вторжения мы поняли, что мы больше не можем обучать наших людей там, потому что война изменилась. И мы начали переобучать их, когда они возвращались. А сейчас, спустя три с половиной года этой войны мы не направляем наших военных куда-либо. Напротив, мы приглашаем офицеров и представителей других стран обучаться здесь... Некоторые приезжают", - заявил Зеленский.
При этом он не стал уточнять, остаются ли эти обученные иностранцы воевать за ВСУ.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.