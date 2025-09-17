https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042366993.html

Зеленский пригласил военных других стран обучаться на Украине

Зеленский пригласил военных других стран обучаться на Украине - РИА Новости, 17.09.2025

Зеленский пригласил военных других стран обучаться на Украине

Владимир Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Украина больше не направляет за границу своих военных на обучение, но, напротив,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T02:24:00+03:00

2025-09-17T02:24:00+03:00

2025-09-17T02:24:00+03:00

в мире

украина

балтия

европа

владимир зеленский

анна скороход

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_992aea928ca0ee1737ad2c64f984cedc.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Украина больше не направляет за границу своих военных на обучение, но, напротив, приглашает обучаться у себя военнослужащих других стран. "С самого начала этой войны мы направляли наших военных на обучение в странах Балтии, севера Европы, Великобритании, Польше, также и в США. А уже на следующем этапе этой войны, в следующем году после начала вторжения мы поняли, что мы больше не можем обучать наших людей там, потому что война изменилась. И мы начали переобучать их, когда они возвращались. А сейчас, спустя три с половиной года этой войны мы не направляем наших военных куда-либо. Напротив, мы приглашаем офицеров и представителей других стран обучаться здесь... Некоторые приезжают", - заявил Зеленский. При этом он не стал уточнять, остаются ли эти обученные иностранцы воевать за ВСУ. В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч. В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.

https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042134943.html

https://ria.ru/20250916/denisov-2042050541.html

украина

балтия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, балтия, европа, владимир зеленский, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада украины