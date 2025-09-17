https://ria.ru/20250917/zavarin-2042519885.html
Заварин: депутаты утвердили повестку предстоящей сессии вологодского ЗСО
Заварин: депутаты утвердили повестку предстоящей сессии вологодского ЗСО
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области утвердили проект повестки предстоящей сессии, в него вошло 56 вопросов, сообщил и. о. председателя...
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области утвердили проект повестки предстоящей сессии, в него вошло 56 вопросов, сообщил и. о. председателя регпарламента Роман Заварин. По его словам, парламентарии проведут первую в новом парламентском году сессию 24 сентября. Среди вопросов есть два проекта федеральных законов, которые планируется внести в Госдуму совместно с депутатами Заксобрания из Санкт-Петербурга. Первым ожидают на законодательном уровне закрепить понятие "профилактика инвалидности". "В нашей стране этому вопросу уделяется особое внимание, но ни в одном нормативном правовом акте нет легального трактования этого определения", — написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Второй касается внесения изменений в Трудовой кодекс России. Сейчас, как отметил и. о. председателя, законодательство не предполагает необходимость заключения срочного трудового договора при выполнении работ, непосредственно связанных с реализацией научных или научно-технических проектов. Парламентарии предлагают исправить эту ситуацию, чтобы работодатели не отказывали узкоспециализированным специалистам, которые работают над такими проектами, в оформлении трудового договора. "Кроме того, на сессии мы рассмотрим ряд областных законов, в том числе по расширению мер поддержки учителей и специалистов в сфере культуры, запрету продажи моторного топлива несовершеннолетним, а также введению еще одного дня без алкоголя на территории Вологодской области", — уточнил Заварин. Трансляцию очередной 53-й сессии можно будет посмотреть на официальном сайте областного парламента.
