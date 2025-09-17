Заварин: депутаты ЗСО Вологодчины обсудили актуализацию Народной программы

https://ria.ru/20250917/zavarin-2042518193.html
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Совещание по актуализации Народной программы прошло в Законодательном собрании Вологодской области, где депутаты обсудили реализацию объектов по трем ключевым направлениям, сообщил и. о. председателя регпарламента Роман Заварин.
В Народной программе 106 объектов образования, 67 уже завершены, 17 — на особом контроле. Специалисты отмечают, что оставшиеся проекты должны быть завершены в установленные сроки.
Помимо этого, в рамках программы реализуется 108 объектов здравоохранения. Часть из них находится в "красной зоне" — именно к этим объектам будет приковано особое внимание. Депутаты будут выезжать на места, организовывать диалог с подрядчиками, чтобы ускорить работу.
"Эти объекты крайне важны для жителей, и мы обязаны обеспечить их реализацию. Кроме того, проведем отдельное совещание с руководством министерства здравоохранения, чтобы обсудить все детали, обозначить узкие места и определить варианты решения возникающих вопросов", — написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кроме этого, в направлении "благоустройство" реализуется более 350 объектов. Ремонт дворов и общественных пространств ведутся в рамках контрактных сроков. И. о. председателя указал, что депутаты ЗСО будут продолжать системный контроль за ходом работ.
"Развитие инфраструктуры — важная часть комфортной жизни вологжан, особенно в небольших городах и сельской местности. Будем последовательно решать все вопросы, чтобы жители видели реальные изменения вокруг себя", — заключил Заварин.