Заварин: депутаты ЗСО Вологодчины обсудили актуализацию Народной программы

Заварин: депутаты ЗСО Вологодчины обсудили актуализацию Народной программы - РИА Новости, 17.09.2025

Заварин: депутаты ЗСО Вологодчины обсудили актуализацию Народной программы

Совещание по актуализации Народной программы прошло в Законодательном собрании Вологодской области, где депутаты обсудили реализацию объектов по трем ключевым... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Совещание по актуализации Народной программы прошло в Законодательном собрании Вологодской области, где депутаты обсудили реализацию объектов по трем ключевым направлениям, сообщил и. о. председателя регпарламента Роман Заварин. В Народной программе 106 объектов образования, 67 уже завершены, 17 — на особом контроле. Специалисты отмечают, что оставшиеся проекты должны быть завершены в установленные сроки. Помимо этого, в рамках программы реализуется 108 объектов здравоохранения. Часть из них находится в "красной зоне" — именно к этим объектам будет приковано особое внимание. Депутаты будут выезжать на места, организовывать диалог с подрядчиками, чтобы ускорить работу. "Эти объекты крайне важны для жителей, и мы обязаны обеспечить их реализацию. Кроме того, проведем отдельное совещание с руководством министерства здравоохранения, чтобы обсудить все детали, обозначить узкие места и определить варианты решения возникающих вопросов", — написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Кроме этого, в направлении "благоустройство" реализуется более 350 объектов. Ремонт дворов и общественных пространств ведутся в рамках контрактных сроков. И. о. председателя указал, что депутаты ЗСО будут продолжать системный контроль за ходом работ. "Развитие инфраструктуры — важная часть комфортной жизни вологжан, особенно в небольших городах и сельской местности. Будем последовательно решать все вопросы, чтобы жители видели реальные изменения вокруг себя", — заключил Заварин.

