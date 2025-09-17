Рейтинг@Mail.ru
Западные СМИ признают, что Украина проигрывает в ходе СВО, заявил Пушков - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/zapad-2042533914.html
Западные СМИ признают, что Украина проигрывает в ходе СВО, заявил Пушков
Западные СМИ признают, что Украина проигрывает в ходе СВО, заявил Пушков - РИА Новости, 17.09.2025
Западные СМИ признают, что Украина проигрывает в ходе СВО, заявил Пушков
Западные СМИ перестали говорить о "победе" Украины в ходе спецоперации и фактически признают, что Киев терпит поражение, исчезает и термин об "изоляции России", РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:06:00+03:00
2025-09-17T17:06:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
алексей пушков
владимир путин
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_3b2ed653de59d75bbc8e48ec37ac9f6d.jpg
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Западные СМИ перестали говорить о "победе" Украины в ходе спецоперации и фактически признают, что Киев терпит поражение, исчезает и термин об "изоляции России", заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, выступая на пленарном заседании 29-го Форума современной журналистики "Вся Россия". "Изменилось информационное отношение к войне. Начинали с тезиса о том, что Украина и Запад победят. Потом стали говорить о том, что Украина не победит, но и не проиграет. Потом стали говорить о том, что нельзя допустить поражения Украины. Обратите внимание, как сдвигается оценка. А сейчас говорят, что Украина проигрывает, но надо сделать так, чтобы она вышла из этой войны на наилучших условиях. Ну, остаётся только признать, что она проиграла", - сказал политик. По словам Пушкова, некоторые западные обозреватели уже говорят о том, что факт проигрыша Украины в войне уже очевиден, но вопрос в том, сколько это продлится и какой будет финальный итог. "Таких пока меньшинство, но то, что Украина проигрывает войну, это, в общем, уже подспудно присутствует практически во всех оценках западных средств массовой информации. Так что здесь мы тоже видим очень существенный сдвиг", - отметил он. Кроме того, ни в западных СМИ, ни в выступлениях западных политиков практически уже не встречается термин "изоляция России", сказал сенатор. "Эта изоляция похоронена. С этим начинали тогда, весной 2022 года. Вся западная стратегия была построена на изоляции России политической, дипломатической, экономической. И, кстати, информационной. Сегодня от этого отказались", - сказал глава комиссии СФ. По словам Пушкова, невозможно говорить об "изоляции" России, учитывая количество лидеров стран мира, приехавших в Казань на саммит БРИКС или когда на недавнем саммите ШОС в Пекине собираются более 20 глав государств и ключевая фигура рядом с китайским главой государства - это президент РФ Владимир Путин. Кроме того, "вдруг западные средства массовой информации стали обвинять все больше и больше людей в так называемом воспроизведении российского нарратива, или воспроизведении путинского нарратива", добавил он. То есть то, что появляются политики, общественные деятели, "которые выступают с позиций близких к тем, которые мы проводим на мировой арене", сказал Пушков, в частности, о причинах этого кризиса - то, что президент РФ называет глубинными причинами. "То, что глубинная причина – это расширение НАТО на восток, бесконечное. Причем не просто политическое, а военно-политическое. Это и есть главная глубинная причина этого кризиса", - заключил политик.
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042367937.html
https://ria.ru/20250913/zelenskiy-2041623146.html
https://ria.ru/20250913/sbu-2041604303.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ca8b8ba4cff00e6c9a6e15060183288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, алексей пушков, владимир путин, спецоперация
В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Пушков, Владимир Путин, Спецоперация
Западные СМИ признают, что Украина проигрывает в ходе СВО, заявил Пушков

Пушков: на Западе перестали говорить о победе Украины в ходе спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Западные СМИ перестали говорить о "победе" Украины в ходе спецоперации и фактически признают, что Киев терпит поражение, исчезает и термин об "изоляции России", заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, выступая на пленарном заседании 29-го Форума современной журналистики "Вся Россия".
"Изменилось информационное отношение к войне. Начинали с тезиса о том, что Украина и Запад победят. Потом стали говорить о том, что Украина не победит, но и не проиграет. Потом стали говорить о том, что нельзя допустить поражения Украины. Обратите внимание, как сдвигается оценка. А сейчас говорят, что Украина проигрывает, но надо сделать так, чтобы она вышла из этой войны на наилучших условиях. Ну, остаётся только признать, что она проиграла", - сказал политик.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
02:41
По словам Пушкова, некоторые западные обозреватели уже говорят о том, что факт проигрыша Украины в войне уже очевиден, но вопрос в том, сколько это продлится и какой будет финальный итог.
"Таких пока меньшинство, но то, что Украина проигрывает войну, это, в общем, уже подспудно присутствует практически во всех оценках западных средств массовой информации. Так что здесь мы тоже видим очень существенный сдвиг", - отметил он.
Кроме того, ни в западных СМИ, ни в выступлениях западных политиков практически уже не встречается термин "изоляция России", сказал сенатор.
"Эта изоляция похоронена. С этим начинали тогда, весной 2022 года. Вся западная стратегия была построена на изоляции России политической, дипломатической, экономической. И, кстати, информационной. Сегодня от этого отказались", - сказал глава комиссии СФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским на Украине
13 сентября, 10:35
По словам Пушкова, невозможно говорить об "изоляции" России, учитывая количество лидеров стран мира, приехавших в Казань на саммит БРИКС или когда на недавнем саммите ШОС в Пекине собираются более 20 глав государств и ключевая фигура рядом с китайским главой государства - это президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, "вдруг западные средства массовой информации стали обвинять все больше и больше людей в так называемом воспроизведении российского нарратива, или воспроизведении путинского нарратива", добавил он.
То есть то, что появляются политики, общественные деятели, "которые выступают с позиций близких к тем, которые мы проводим на мировой арене", сказал Пушков, в частности, о причинах этого кризиса - то, что президент РФ называет глубинными причинами.
"То, что глубинная причина – это расширение НАТО на восток, бесконечное. Причем не просто политическое, а военно-политическое. Это и есть главная глубинная причина этого кризиса", - заключил политик.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
У Украины мало шансов победить Россию без Запада, считает генерал СБУ
13 сентября, 08:24
 
В миреУкраинаРоссияКиевАлексей ПушковВладимир ПутинСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала