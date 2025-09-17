Западные СМИ признают, что Украина проигрывает в ходе СВО, заявил Пушков
Пушков: на Западе перестали говорить о победе Украины в ходе спецоперации
Алексей Пушков. Архивное фото
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Западные СМИ перестали говорить о "победе" Украины в ходе спецоперации и фактически признают, что Киев терпит поражение, исчезает и термин об "изоляции России", заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, выступая на пленарном заседании 29-го Форума современной журналистики "Вся Россия".
"Изменилось информационное отношение к войне. Начинали с тезиса о том, что Украина и Запад победят. Потом стали говорить о том, что Украина не победит, но и не проиграет. Потом стали говорить о том, что нельзя допустить поражения Украины. Обратите внимание, как сдвигается оценка. А сейчас говорят, что Украина проигрывает, но надо сделать так, чтобы она вышла из этой войны на наилучших условиях. Ну, остаётся только признать, что она проиграла", - сказал политик.
По словам Пушкова, некоторые западные обозреватели уже говорят о том, что факт проигрыша Украины в войне уже очевиден, но вопрос в том, сколько это продлится и какой будет финальный итог.
"Таких пока меньшинство, но то, что Украина проигрывает войну, это, в общем, уже подспудно присутствует практически во всех оценках западных средств массовой информации. Так что здесь мы тоже видим очень существенный сдвиг", - отметил он.
Кроме того, ни в западных СМИ, ни в выступлениях западных политиков практически уже не встречается термин "изоляция России", сказал сенатор.
"Эта изоляция похоронена. С этим начинали тогда, весной 2022 года. Вся западная стратегия была построена на изоляции России политической, дипломатической, экономической. И, кстати, информационной. Сегодня от этого отказались", - сказал глава комиссии СФ.
По словам Пушкова, невозможно говорить об "изоляции" России, учитывая количество лидеров стран мира, приехавших в Казань на саммит БРИКС или когда на недавнем саммите ШОС в Пекине собираются более 20 глав государств и ключевая фигура рядом с китайским главой государства - это президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, "вдруг западные средства массовой информации стали обвинять все больше и больше людей в так называемом воспроизведении российского нарратива, или воспроизведении путинского нарратива", добавил он.
То есть то, что появляются политики, общественные деятели, "которые выступают с позиций близких к тем, которые мы проводим на мировой арене", сказал Пушков, в частности, о причинах этого кризиса - то, что президент РФ называет глубинными причинами.
"То, что глубинная причина – это расширение НАТО на восток, бесконечное. Причем не просто политическое, а военно-политическое. Это и есть главная глубинная причина этого кризиса", - заключил политик.
