https://ria.ru/20250917/zapad-2042432582.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 17.09.2025

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:09:00+03:00

2025-09-17T12:09:00+03:00

2025-09-17T12:13:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

кировск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Боровская Андреевка и Гороховатка в Харьковской области, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 250 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 28 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня "Сеялка", девять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", – добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

кировск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, кировск