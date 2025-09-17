https://ria.ru/20250917/zapad-2042432582.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Боровская Андреевка и Гороховатка в Харьковской области, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 250 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 28 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня "Сеялка", девять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", – добавили в МО РФ.
