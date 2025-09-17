https://ria.ru/20250917/zaharova-2042532846.html

Захарова оценила назначение Фриланд спецпредставителем Канады по Украине

Захарова оценила назначение Фриланд спецпредставителем Канады по Украине

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Назначение русофобки Христи Фриланд спецпредставителем Канады "по вопросам восстановления Украины" лишь углубит кризис в "незалежной", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее премьер Канады Марк Карни заявил, что министр внутренней торговли Христя Фриланд, известная своей русофобской позицией, покидает пост, и что он попросил ее стать представителем страны "по вопросам восстановления Украины". "В канадском политическом паноптикуме в правительстве вытворяют такие кульбиты, что сам "Цирк дю Солей" обзавидуется! Христя Фриланд, та самая отпетая русофобка и внучка нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка, теперь будет курировать "украинский вектор" в роли спецпосланника", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что будучи вице-премьером и министром финансов Канады, Фриланд ушла в отставку ровно в день, когда надо было представить проект нового бюджета страны на фоне многомиллиардного дефицита. "Прижиться в правительстве Марка Карни в качестве министра транспорта тоже не удалось, потому и с этого тонущего корабля Фриланд побежала. С такими "спецпосланничками" с бандеро-оуновской родословной (ОУН*-УПА*) кашу точно не сваришь. Ясно, что при её активном вовлечении в это портфолио кризис в "незалежной" может лишь усугубиться", - резюмировала Захарова Фриланд, известная своей жесткой позицией в отношении России, в последние годы активно выступала за укрепление канадской экономики и за введение международных санкций против Москвы в связи с событиями на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.

