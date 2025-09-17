https://ria.ru/20250917/zaharova-2042532846.html
Захарова оценила назначение Фриланд спецпредставителем Канады по Украине
Захарова оценила назначение Фриланд спецпредставителем Канады по Украине - РИА Новости, 17.09.2025
Захарова оценила назначение Фриланд спецпредставителем Канады по Украине
Назначение русофобки Христи Фриланд спецпредставителем Канады "по вопросам восстановления Украины" лишь углубит кризис в "незалежной", заявила официальный... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:01:00+03:00
2025-09-17T17:01:00+03:00
2025-09-17T17:01:00+03:00
в мире
канада
россия
москва
христя фриланд
мария захарова
марк карни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Назначение русофобки Христи Фриланд спецпредставителем Канады "по вопросам восстановления Украины" лишь углубит кризис в "незалежной", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее премьер Канады Марк Карни заявил, что министр внутренней торговли Христя Фриланд, известная своей русофобской позицией, покидает пост, и что он попросил ее стать представителем страны "по вопросам восстановления Украины". "В канадском политическом паноптикуме в правительстве вытворяют такие кульбиты, что сам "Цирк дю Солей" обзавидуется! Христя Фриланд, та самая отпетая русофобка и внучка нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка, теперь будет курировать "украинский вектор" в роли спецпосланника", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что будучи вице-премьером и министром финансов Канады, Фриланд ушла в отставку ровно в день, когда надо было представить проект нового бюджета страны на фоне многомиллиардного дефицита. "Прижиться в правительстве Марка Карни в качестве министра транспорта тоже не удалось, потому и с этого тонущего корабля Фриланд побежала. С такими "спецпосланничками" с бандеро-оуновской родословной (ОУН*-УПА*) кашу точно не сваришь. Ясно, что при её активном вовлечении в это портфолио кризис в "незалежной" может лишь усугубиться", - резюмировала Захарова Фриланд, известная своей жесткой позицией в отношении России, в последние годы активно выступала за укрепление канадской экономики и за введение международных санкций против Москвы в связи с событиями на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250812/zapad-2034722750.html
https://ria.ru/20250630/natsizm-2026150333.html
канада
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, москва, христя фриланд, мария захарова, марк карни
В мире, Канада, Россия, Москва, Христя Фриланд, Мария Захарова, Марк Карни
Захарова оценила назначение Фриланд спецпредставителем Канады по Украине
Захарова: назначение Фриланд спецпредставителем Канады по Украине углубит кризис