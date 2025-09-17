https://ria.ru/20250917/zagadki-2042261488.html

"Подсказки в тексте". Какие загадки оставил знаменитый библейский пророк

"Подсказки в тексте". Какие загадки оставил знаменитый библейский пророк

"Подсказки в тексте". Какие загадки оставил знаменитый библейский пророк

Православные отмечают день памяти Моисея Боговидца. Пророку приписывают немало чудес. Еще несколько лет назад ученые называли их вымыслом, но теперь мнение...

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти Моисея Боговидца. Пророку приписывают немало чудес. Еще несколько лет назад ученые называли их вымыслом, но теперь мнение изменилось. Что побудило пересмотреть взгляды — в материале РИА Новости.Вполне логичноПожалуй, самый популярный и узнаваемый из библейских сюжетов — исход. Бегству евреев из Египта предшествует картина масштабного бедствия, объяснить которую с точки зрения здравого смысла, кажется, невозможно.Страну фараонов постигли десять казней. Воды Нила вдруг "стали кровью", позже началось нашествие жаб, мошек, песьих мух — скот стал умирать. Самих же египтян в одночасье поразили страшные язвы и нарывы. Затем на землю египетскую обрушились огненный град и полчища саранчи. А потом в течение трех дней стояла "густая тьма".Могло ли подобное светопреставление произойти на самом деле? Не так давно ученые доказали, что да. Пленение евреев традиционно относят ко времени правления фараона Рамзеса II (приблизительно 1279-1213 годы до нашей эры).В 2010-м немецкие биологи проанализировали климатическую кривую его царствования и выяснили одну любопытную деталь."Рамзес правил в очень благоприятный период: было много дождя, и страна процветала. Но это продолжалось лишь несколько десятилетий. После его смерти климатическая кривая резко падает — последовал засушливый период, имевший очень серьезные последствия", — рассказывал палеоклиматолог из Гейдельбергского университета Аугусто Маджини.Это могло стать причиной первой казни. По мнению одного из соавторов исследования — Стефена Пфлюгмахера из Института водной экологии имени Лейбница, кровавым Нил могли сделать токсичные бактерии Oscillatoria rubescens. Их еще называют "бургундской кровью". Как в наши дни, так и три тысячи лет назад они стремительно размножаются в застоявшейся воде, а умирая, оставляют после себя ярко-красный пигмент.Нарушение экосистемы привело к резкому росту поголовья лягушек. В нормальных условиях развитие головастика во взрослую особь контролируется гормонами. Однако в стрессовой ситуации этот процесс мог ускориться в разы. Поражение Нила "бургундской кровью", по словам Вернера Клоаса из Института Лейбница, и стало таким триггером.Когда же амфибии в условиях засухи погибли, началось засилье насекомых — мошек и мух, популяцию которых уже не могли сдерживать хищники. "Мы знаем, что насекомые способны разносить болезни, такие как малярия, — продолжил ученый. — Так что следующее звено в этой цепной реакции — эпидемия".Вот и вполне рациональное объяснение шести казням.Идеальные условияДве другие были обусловлены еще одним природным катаклизмом. К северо-западу от Египта расположен архипелаг Санторини, где когда-то был действующий вулкан. В 2016-м группа ученых из Франции и Греции выяснила: приблизительно три с половиной тысячи лет назад он проснулся, по мощности извержение превзошло атомную бомбардировку Хиросимы в 200 тысяч раз.Позднее, заключили специалисты из немецкого Института атмосферной физики, столб пепла столкнулся с дождевыми облаками. В результате на Египет обрушился огненный град, а небо заволокла темная пелена.За этим последовала сильная климатическая аномалия — повышенная влажность, частые осадки. Такие условия весьма благоприятны для размножения популяции саранчи.Наибольшую трудность для специалистов представляла последняя казнь — смерть первенцев. В конечном счете решили, что причиной могли стать микотоксины из пораженных плесенью посевов. Среди симптомов отравления, в частности, обильное внутреннее кровотечение. И как результат — внезапная смерть.Интересная подсказкаЗагадкой оставалось и другое чудо Моисея. При бегстве евреев из Египта, гласит библейская книга Исход, "море расступилось перед ними". Когда же народ Израилев благополучно прошел по дну, вода быстро поглотила гнавшихся за ним фараоновых слуг.В свое время сотрудники Национального центра атмосферных исследований США и Колорадского университета Карл Дрюс и Вэйчин Хань пришли к выводу: в тексте речь шла не о Красном море (что первое приходит на ум), а о Ниле. С древнееврейского его название можно перевести двояко: "красное море" или "море камышей". Вероятно, имелось в виду озеро Манзала в восточной части дельты реки. Оно периодически может разделяться на две части."Подсказку дали и строки Исхода: "И гнал Господь море сильным восточным ветром…" Все дело в динамике жидкости. Ветер уносит воду таким образом, что создает безопасный проход, а затем резко позволяет ей вернуться обратно", — объяснил в интервью Карл Дрюс.Так что израильтянам повезло: они успели пройти. А вот воины фараона — нет. Египетские колесницы увязли в мягком грунте, и за короткий промежуток времени их накрыло обратной волной.Вместо сахараНа этом злоключения евреев на закончились. Еще предстояло 40 лет скитаться по пустыне. В 2013-м израильский археолог Исраэль Финкельштейн предложил рассматривать этот сюжет как мифоисторический, у которого был исторический прототип, позднее обросший иносказаниями. Иными словами, исход растянулся не на десятилетия, а на столетия.В таком случае жажда и нехватка продовольствия — верные спутники. Моисею же по слову Божьему стоило лишь ударить в скалу, как из нее тут же шла вода. Современные геологи нашли этому объяснение. Синайская пустыня богата известняком и песчаником. Это пористые породы, способные удерживать жидкость. Возможно, пророк попросту сбил со скалы тонкий внешний слой — пустынный лак, под которым была живительная влага.Голод израильтяне утоляли манной небесной. Ее каждый день до восхода солнца ниспосылал Господь. Преобладает версия, что эта загадочная пища — не что иное, как загустевший сок тамариска. По весне пустынное растение выделяет сладковатую жидкость, которая быстро белеет и застывает на воздухе. К слову, бедуины и в наши дни употребляют ее в качестве природного подсластителя.Важные мелочиМногие тайны вокруг имени Моисея остаются нераскрытыми. Ученые до сих пор спорят о местонахождении его могилы. О том, где искать легендарные скрижали с десятью заповедями, данные пророку на горе Синай.Да и вокруг самой вершины не утихает дискуссия. Одни специалисты полагают, что она расположена, как и указано в Писании, на одноименном полуострове. Другие — что в пустыне Негев. Третьи и вовсе указывают в сторону Саудовской Аравии.В то же время археологи не перестают удивлять любителей древностей новыми находками. Например, совсем недавно в синайских рудниках Серабит эль-Хадим была обнаружена уникальная глиняная табличка. Предварительный анализ показал, что текст на ней выполнен с помощью протоеврейского алфавита — именно им, как полагают лингвисты, пользовались евреи во времена исхода из Египта.А содержание еще более поразительно: некий Моисей призывает свой народ поклоняться Элу. И яростно выступает против богини-коровы Баалат. Чем не схожесть с историей о золотом тельце? Впрочем, ученым еще нужно поработать с находкой. Не исключено, что в ближайшее время мир узнает о библейском пророке нечто новое.

