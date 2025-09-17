Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС заявили об опасности новых атак ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 17.09.2025
На ЗАЭС заявили об опасности новых атак ВСУ
На ЗАЭС заявили об опасности новых атак ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
На ЗАЭС заявили об опасности новых атак ВСУ
Опасность новых атак ВСУ на Запорожскую АЭС сохраняется, обстановка остается неспокойной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения РИА Новости, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Опасность новых атак ВСУ на Запорожскую АЭС сохраняется, обстановка остается неспокойной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-службы атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы. "Сохраняется опасность новых атак со стороны ВСУ. обстановка остается неспокойной", - сказала Яшина. По ее словам, обстрелы прилегающей территории атомной станции со стороны ВСУ происходят практически в ежедневном режиме. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
На ЗАЭС заявили об опасности новых атак ВСУ

Яшина: опасность новых атак ВСУ на Запорожскую АЭС сохраняется

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Опасность новых атак ВСУ на Запорожскую АЭС сохраняется, обстановка остается неспокойной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-службы атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы.
"Сохраняется опасность новых атак со стороны ВСУ. обстановка остается неспокойной", - сказала Яшина.
По ее словам, обстрелы прилегающей территории атомной станции со стороны ВСУ происходят практически в ежедневном режиме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
