На ЗАЭС заявили об опасности новых атак ВСУ

Опасность новых атак ВСУ на Запорожскую АЭС сохраняется, обстановка остается неспокойной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения

2025-09-17T17:43:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Опасность новых атак ВСУ на Запорожскую АЭС сохраняется, обстановка остается неспокойной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-службы атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы. "Сохраняется опасность новых атак со стороны ВСУ. обстановка остается неспокойной", - сказала Яшина. По ее словам, обстрелы прилегающей территории атомной станции со стороны ВСУ происходят практически в ежедневном режиме. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

