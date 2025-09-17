Рейтинг@Mail.ru
Власти Югры заключило первое соглашение по промышленному офсету
14:13 17.09.2025
Власти Югры заключило первое соглашение по промышленному офсету
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Лукойл Западная Сибирь" и Когалымский завод полипропиленовых труб на полях Промышленно-энергетического форума TNF-2025 подписали соглашение по промышленному офсету, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. "В этом году мы запустили новую меру поддержки для наших крупных предприятий и нефтяников, нефтесервисных компаний. Это промышленный офсет. Сегодня на полях форума подписано первое такое соглашение между правительством Югры и компанией "Лукойл Западная Сибирь" и Когалымским заводом полипропиленовых труб", - сообщил Кухарук, отвечая на вопросы журналистов. Как пояснил губернатор округа, промышленный офсет "ориентирован на меры поддержки для самого предприятия, крупного заказчика, ... долгосрочного заказа этой продукции" и тех, кто может рассчитывать на возможность гарантированного сбыта продукции с учетом того, что эти предприятия локализованы на территории Югры. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября. Ключевая тема форума – "Технологическое лидерство: объединяя усилия". В программе более ста мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, стратегии, цифра в ТЭК.
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Лукойл Западная Сибирь" и Когалымский завод полипропиленовых труб на полях Промышленно-энергетического форума TNF-2025 подписали соглашение по промышленному офсету, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.
"В этом году мы запустили новую меру поддержки для наших крупных предприятий и нефтяников, нефтесервисных компаний. Это промышленный офсет. Сегодня на полях форума подписано первое такое соглашение между правительством Югры и компанией "Лукойл Западная Сибирь" и Когалымским заводом полипропиленовых труб", - сообщил Кухарук, отвечая на вопросы журналистов.
Как пояснил губернатор округа, промышленный офсет "ориентирован на меры поддержки для самого предприятия, крупного заказчика, ... долгосрочного заказа этой продукции" и тех, кто может рассчитывать на возможность гарантированного сбыта продукции с учетом того, что эти предприятия локализованы на территории Югры.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября. Ключевая тема форума – "Технологическое лидерство: объединяя усилия". В программе более ста мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, стратегии, цифра в ТЭК.
Две трети добычи нефти в России обеспечены новыми методами
