Власти Югры заключило первое соглашение по промышленному офсету

https://ria.ru/20250917/yugra-2042474715.html
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Лукойл Западная Сибирь" и Когалымский завод полипропиленовых труб на полях... РИА Новости, 17.09.2025
промышленно-энергетический форум tnf 2025
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949343008_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_74aa4379601a966b47edd597c293dfa5.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Лукойл Западная Сибирь" и Когалымский завод полипропиленовых труб на полях Промышленно-энергетического форума TNF-2025 подписали соглашение по промышленному офсету, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. "В этом году мы запустили новую меру поддержки для наших крупных предприятий и нефтяников, нефтесервисных компаний. Это промышленный офсет. Сегодня на полях форума подписано первое такое соглашение между правительством Югры и компанией "Лукойл Западная Сибирь" и Когалымским заводом полипропиленовых труб", - сообщил Кухарук, отвечая на вопросы журналистов. Как пояснил губернатор округа, промышленный офсет "ориентирован на меры поддержки для самого предприятия, крупного заказчика, ... долгосрочного заказа этой продукции" и тех, кто может рассчитывать на возможность гарантированного сбыта продукции с учетом того, что эти предприятия локализованы на территории Югры. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября. Ключевая тема форума – "Технологическое лидерство: объединяя усилия". В программе более ста мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, стратегии, цифра в ТЭК.
https://ria.ru/20250917/shpurov-2042472946.html
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук
Промышленно-энергетический форум TNF 2025 , Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук
