Власти Югры заключило первое соглашение по промышленному офсету

Власти Югры заключило первое соглашение по промышленному офсету - РИА Новости, 17.09.2025

Власти Югры заключило первое соглашение по промышленному офсету

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Лукойл Западная Сибирь" и Когалымский завод полипропиленовых труб на полях... РИА Новости, 17.09.2025

промышленно-энергетический форум tnf 2025

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, "Лукойл Западная Сибирь" и Когалымский завод полипропиленовых труб на полях Промышленно-энергетического форума TNF-2025 подписали соглашение по промышленному офсету, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. "В этом году мы запустили новую меру поддержки для наших крупных предприятий и нефтяников, нефтесервисных компаний. Это промышленный офсет. Сегодня на полях форума подписано первое такое соглашение между правительством Югры и компанией "Лукойл Западная Сибирь" и Когалымским заводом полипропиленовых труб", - сообщил Кухарук, отвечая на вопросы журналистов. Как пояснил губернатор округа, промышленный офсет "ориентирован на меры поддержки для самого предприятия, крупного заказчика, ... долгосрочного заказа этой продукции" и тех, кто может рассчитывать на возможность гарантированного сбыта продукции с учетом того, что эти предприятия локализованы на территории Югры. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября. Ключевая тема форума – "Технологическое лидерство: объединяя усилия". В программе более ста мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, стратегии, цифра в ТЭК.

ханты-мансийский автономный округ

2025

Новости

ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук