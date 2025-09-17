https://ria.ru/20250917/vzryvy-2042539571.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 17.09.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 17.22 мск, в Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

