https://ria.ru/20250917/vzryvy-2042539571.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 17.09.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:31:00+03:00
2025-09-17T17:31:00+03:00
2025-09-17T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 17.22 мск, в Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250910/udar-2040972797.html
днепропетровск
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске