Выставки "Мир детства" и "CJF-Детская мода-2025. Осень" открылись в Москве

Выставки "Мир детства" и "CJF-Детская мода-2025. Осень" открылись в Москве - РИА Новости, 17.09.2025

Выставки "Мир детства" и "CJF-Детская мода-2025. Осень" открылись в Москве

17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На новой площадке в МВЦ "Крокус Экспо" в среду открылись 30-я юбилейная международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2025" и 33-я международная выставка детской и юношеской моды "CJF-Детская мода-2025. Осень", которые организовал АО "Экспоцентр", передает корреспондент РИА Новости. Юбилейная выставка "Мир детства-2025" является одной из самых крупных в России в сфере индустрии детских товаров. Выставка объединяет производителей, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю, а также представителей маркетплейсов. Участниками события станут компании из России, Республики Беларусь, Китая и Узбекистана. Производители представят широкий ассортимент товаров для детей – от продукции для новорожденных и малышей до игр, игрушек, товаров для творчества, школьных принадлежностей, детской мебели, спортивного инвентаря и праздничных сувениров. На выставке "CJF – Детская мода-2025. Осень" представят новые коллекции предприятия из России, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая и Вьетнама. Экспозиция охватывает все категории детской моды – от одежды для новорожденных и дошкольников до школьной формы и подростковой одежды. "В выставках примут участие более 530 компаний. В течение трех дней вся индустрия товаров для детей будет представлена на одной площадке. Благодаря поддержке региональных центров развития бизнеса свою продукцию представят участники из 12 российских регионов, таких как Республика Марий Эл и Татарстан, Краснодарский и Приморский края, Владимирская, Кировская, Липецкая, Тульская, Томская области, Нижний Новгород, Красноярск. Впервые при поддержке Торгово-промышленной палаты Московской области формируется экспозиция производителей Подмосковья", - сказал генеральный директор "Экспоцентра" Максим Фатеев. Объединенная деловая программа выставок "Мир детства-2025" и "CJF – Детская мода. Осень" включает в себя более 40 мероприятий разного формата. Например, в рамках выставки прошел межотраслевой форум "Недетские проблемы детского рынка. Война миров: офлайн против онлайн" с участием ведущих экспертов книжного, канцелярского бизнеса, производителей детских товаров и руководителей крупных розничных сетей. По словам одного из модераторов мероприятия, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, координатора федерального партийного проекта "Крепкая семья" Татьяны Буцкой, войны оффлайна и онлайна получится избежать. Это связано с тем, что с законодательной точки зрения для поддержки российских производителей сейчас много что делается. При этом президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина отметила, что проблема дисбаланса онлайн- и офлайн-продаж есть. "По итогам 2024 года, онлайн-канал занял уже больше 50%. А по итогам 25 года мы прогнозировали более 60%. То есть, действительно, проблема дисбаланса между каналами продаж, есть и продолжает нарастать", - сказала Зорина. Также на форуме обсуждались ключевые проблемы развития смежных индустрий, создание совместной программы поддержки розницы на государственном и отраслевом уровнях, а также внесение изменений в действующее законодательство. Выставки продлятся до 19 сентября.

