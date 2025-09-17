https://ria.ru/20250917/vystavka-2042524717.html

Выставка "Экспорт во имя Победы" открылась в Госдуме

Осенняя сессия в Государственной Думе ФС РФ открылась выставкой "Экспорт во имя Победы", которая приурочена к 80-летию Великой Победы, экспозиция посвящена... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Осенняя сессия в Государственной Думе ФС РФ открылась выставкой "Экспорт во имя Победы", которая приурочена к 80-летию Великой Победы, экспозиция посвящена малоизвестной, но крайне важной странице истории - роли экспорта в годы Великой Отечественной войны, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Инициаторами проекта выступили госкорпорация ВЭБ.РФ совместно с Российским экспортным центром и комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Активное участие в подготовке выставки также приняло РИА Новости", - говорится в сообщении.В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные гости, среди которых первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Вячеслав Макаров, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. Фракцию "Новые люди" на мероприятии представила Роза Черемис. Также участвовали заместитель председателя ВЭБ Даниил Алгульян, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина."Тема очень малоизвестная. Все начиналось в 1941 году с поставок пушнины и пряжи, и уже к 1945 году мы вышли на серьезные объемы поставок машин, технической продукции, продукции с высокой степенью обработки. Это не только принесло дополнительные средства, так необходимые во время войны для закупок и обеспечения нашей экономики, а без экономики одержать победу в войне было невозможно, но и создало базу для дальнейшего развития нашего экспорта", - отметил, открывая выставку, первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.По его словам, "это перекликается с той ситуацией, в которой мы находимся сегодня", когда против России введено огромное количество санкций с целью не допустить экспорт ее продукции. "Точно так же, как тогда, экспорт и военные действия дали толчок для развития высокотехнологичной продукции. То же самое мы видим и сегодня. С этой точки зрения выставка очень важная, информативная и показательная", - резюмировал он."Наши выдающиеся предшественники - управленцы, организаторы промышленности - добились в тяжелейших условиях военного времени настоящего научно-технологического прорыва, выведя страну в лидеры по самым передовым направлениям науки и техники. Это было бы невозможно, если бы страна оставалась замкнутой экономической системой. Сегодня российская промышленность, наращивая экспортный потенциал, производит современную высокотехнологичную продукцию, обеспечивая технологическое лидерство нашей страны", - подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Главная цель выставки - не только повысить осведомленность о значении экспорта в годы Великой Отечественной войны, но и способствовать патриотическому воспитанию, позволяя современным зрителям в полной мере осмыслить вклад советских предприятий в достижение Победы. На выставке будут представлены кадры фотохроники 1941-1945 годов, являющиеся визуальным свидетельством беспрецедентного подвига народа.На открытии выставки генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина провела параллели между опытом советского экспорта в годы Великой Отечественной войны и текущей ситуацией с российским несырьевым неэнергетическим экспортом. В своем выступлении глава РЭЦ подчеркнула роль внешней торговли в достижении государственных целей на современном этапе."Сейчас наши промышленники так же, как и тогда, куют оружие победы. Однако у него есть и гражданское измерение. Во многом оно определено перечнем отраслей технологического лидерства: беспилотные авиационные системы, новые технологии сбережения здоровья, средства производства и автоматизации, новые материалы и химия. И достичь лидерства в этих областях без экспорта невозможно. Так же, как и в конце Великой Отечественной войны, нам нужно опережающими темпами способствовать выходу такой продукции на новые рынки", - уточнила Никишина.Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что это уже очередная выставка в стенах Государственной Думы, посвященная Великой Отечественной войне. "Мы должны сделать ряд исторических уроков для себя для того, чтобы одержать победу в новой войне, которую русскому миру объявили англосаксы и натовцы", - заявил он, подчеркнув, что база для победы над нацистской Германией была создана за короткое время."Уникальные стенды, уникальная информация. Действительно, в тылу ковалась победа. В этих тяжелейших условиях не просто эти предприятия и эти отрасли выжили, а были созданы новейшие технологии, которые спустя десятилетия после войны успешно работали на нашу экономику, приносили серьезную прибыль", - сказал в свою очередь руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.По его словам, сейчас многие отрасли восстанавливаются и необходимо брать пример с тех, кто в военные годы создавал и сохранял научно-производственный потенциал.Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов напомнил, что Советский Союз в годы войны экспортировал не только пушнину, лес, рыбу и икру. "Мы Америке поставляли хромовую и марганцевую руду, необходимую для создания брони. Мы расплачивались. Мало кто знает, что после войны мы всю (поставленную по ленд-лизу) технику вернули, отремонтировав ее", - добавил он."Это то счастливое ощущение сильного государства, которое вы помогли сегодня воссоздать", - обратилась к организаторам выставки представитель фракции "Новые люди" Роза Чемерис. Она убеждена, что только такие кадры, на которых запечатлены люди, абсолютно верящие в исключительную победу своей страны, "верящие в свое правое дело, в свои правильные поступки", помогают осознать, насколько масштабную историческую страницу "мы все с вами переворачиваем в истории нашей страны".Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в ГД Вячеслав Макаров обратил внимание на раздел, посвященный экспорту в годы войны советского кинематографа. "Это была идеологическая война. И сейчас надо всему миру предъявлять правоту нашего великого дела: наше дело правое, нацизм будет разбит, и победа будет за нами", - заметил он.Добавим, выставка рассказывает о колоссальном вкладе работников тыла, чей самоотверженный труд наравне с подвигами на фронте ковал общую Победу. Особое внимание уделено промышленному прорыву СССР в военное время, демонстрируя, как война стимулировала развитие высоких технологий и новых производств.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

