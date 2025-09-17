Украинские СМИ сообщили о подготовке Киева к выборам
Действия офиса Зеленского свидетельствуют о подготовке к выборам
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Власти Украины активно готовятся к выборам, многие действия офиса Владимира Зеленского свидетельствуют о подготовке к ним, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
В ноябре 2023 года все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее, чем через полгода после завершения действия военного положения.
"Многие действия Банковой (так называется улица, где расположен офис Зеленского. — Прим. ред.) действительно напоминают предвыборную логику", — приводит слова неназванного депутата от партии "Слуга народа" издание.
Другой источник в политических кругах заявил "Стране.ua", что украинские власти активно готовятся к выборам. "Все больше признаков указывает, что власть активно готовится к выборам. В том числе и бюджет на следующий год, где прирост расходов на социалку кратно больше, чем на оборону", — сказал источник.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов. В конце октября 2023 года должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения они не проводились.