ВСУ перебросили отряд БПЛА на Запорожское направление, рассказал боец - РИА Новости, 17.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 17.09.2025 (обновлено: 16:21 17.09.2025)
ВСУ перебросили отряд БПЛА на Запорожское направление, рассказал боец
2025-09-17T16:11:00+03:00
2025-09-17T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сен - РИА Новости. Командование ВСУ, испугавшись прорыва российских войск, перебросило отряд элитного подразделений БПЛА в район Степногорска на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения ВС России с позывным "Викинг". Минобороны РФ 17 июля объявило об освобождении села Каменское в Запорожской области. "Как только Каменское, в невероятно быстрые сроки, оказалось под нашим контролем, мы начали дальнейшее продвижение в направлении Степногорска. Противник оперативно перебросил одно из топовых элитных подразделений БПЛА", - сказал агентству командир. Начальник Генштаба ВС России, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов 30 августа сообщил, что российские войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.
безопасность, россия, запорожская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сен - РИА Новости. Командование ВСУ, испугавшись прорыва российских войск, перебросило отряд элитного подразделений БПЛА в район Степногорска на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения ВС России с позывным "Викинг".
Минобороны РФ 17 июля объявило об освобождении села Каменское в Запорожской области.
"Как только Каменское, в невероятно быстрые сроки, оказалось под нашим контролем, мы начали дальнейшее продвижение в направлении Степногорска. Противник оперативно перебросил одно из топовых элитных подразделений БПЛА", - сказал агентству командир.
Начальник Генштаба ВС России, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов 30 августа сообщил, что российские войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
