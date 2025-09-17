https://ria.ru/20250917/vsu-2042516509.html

ВСУ перебросили отряд БПЛА на Запорожское направление, рассказал боец

ВСУ перебросили отряд БПЛА на Запорожское направление, рассказал боец - РИА Новости, 17.09.2025

ВСУ перебросили отряд БПЛА на Запорожское направление, рассказал боец

Командование ВСУ, испугавшись прорыва российских войск, перебросило отряд элитного подразделений БПЛА в район Степногорска на запорожском направлении, рассказал РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:11:00+03:00

2025-09-17T16:11:00+03:00

2025-09-17T16:21:00+03:00

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сен - РИА Новости. Командование ВСУ, испугавшись прорыва российских войск, перебросило отряд элитного подразделений БПЛА в район Степногорска на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения ВС России с позывным "Викинг". Минобороны РФ 17 июля объявило об освобождении села Каменское в Запорожской области. "Как только Каменское, в невероятно быстрые сроки, оказалось под нашим контролем, мы начали дальнейшее продвижение в направлении Степногорска. Противник оперативно перебросил одно из топовых элитных подразделений БПЛА", - сказал агентству командир. Начальник Генштаба ВС России, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов 30 августа сообщил, что российские войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.

