Группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске

Группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске - РИА Новости, 17.09.2025

Группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске

Российская группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T21:08:00+03:00

2025-09-17T21:08:00+03:00

2025-09-17T21:18:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Герасимов в зоне проведения СВО проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении."Группировка войск "Запад" развивает наступление в городе Купянск", - приводит Минобороны России слова Герасимова.Кроме того, по словам начальника Генштаба, успешно идет продвижение на краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска."Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества", - добавил Герасимов.

