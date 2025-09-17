https://ria.ru/20250917/voyska-2042581083.html
Группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске
Группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске - РИА Новости, 17.09.2025
Группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске
Российская группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Герасимов в зоне проведения СВО проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении."Группировка войск "Запад" развивает наступление в городе Купянск", - приводит Минобороны России слова Герасимова.Кроме того, по словам начальника Генштаба, успешно идет продвижение на краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска."Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества", - добавил Герасимов.
