Воробьев: 11 участников СВО стали депутатами в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
15:53 17.09.2025
Воробьев: 11 участников СВО стали депутатами в Подмосковье
Одиннадцать участников СВО стали депутатами муниципальных собраний в Подмосковье по итогам ЕДГ-2025, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Одиннадцать участников СВО стали депутатами муниципальных собраний в Подмосковье по итогам ЕДГ-2025, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Одиннадцать участников СВО стали депутатами муниципальных собраний (четыре финалиста программы). Кто-то уже реализует себя в исполнительных органах власти. Мы не сомневаемся, что сможем найти те сферы, в которых вы будете себя чувствовать уверенно", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона. Согласно сообщению, мандаты по результатам выборов в органы местного самоуправления Московской области получили и четверо участников образовательной программы "Герои Подмосковья". Иван Клещерёв стал депутатом в Балашихе, Игорь Какушкин и Павел Папулов – во Фрязино, Игорь Науменков – в Подольске. По данным пресс-службы, в четверг в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" завершается первый очный модуль обучения региональной кадровой программы для участников СВО "Герои Подмосковья". Больше недели спикеры из числа преподавателей ВШГУ РАНХиГС, членов правительства, депутатов Госдумы и глав муниципалитетов проводили для финалистов лекции и практические занятия. На участие в данной программе было подано более 2,4 тысячи заявок из 69 регионов страны. Финалистами "Героев Подмосковья" по итогам отбора стали 70 бойцов из Московской области, Москвы, Краснодарского края, Запорожья, Калининграда, Екатеринбурга, Смоленска. Все они принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации.
Воробьев: 11 участников СВО стали депутатами в Подмосковье

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Одиннадцать участников СВО стали депутатами муниципальных собраний в Подмосковье по итогам ЕДГ-2025, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Одиннадцать участников СВО стали депутатами муниципальных собраний (четыре финалиста программы). Кто-то уже реализует себя в исполнительных органах власти. Мы не сомневаемся, что сможем найти те сферы, в которых вы будете себя чувствовать уверенно", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
Согласно сообщению, мандаты по результатам выборов в органы местного самоуправления Московской области получили и четверо участников образовательной программы "Герои Подмосковья". Иван Клещерёв стал депутатом в Балашихе, Игорь Какушкин и Павел Папулов – во Фрязино, Игорь Науменков – в Подольске.
По данным пресс-службы, в четверг в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" завершается первый очный модуль обучения региональной кадровой программы для участников СВО "Герои Подмосковья". Больше недели спикеры из числа преподавателей ВШГУ РАНХиГС, членов правительства, депутатов Госдумы и глав муниципалитетов проводили для финалистов лекции и практические занятия.
На участие в данной программе было подано более 2,4 тысячи заявок из 69 регионов страны. Финалистами "Героев Подмосковья" по итогам отбора стали 70 бойцов из Московской области, Москвы, Краснодарского края, Запорожья, Калининграда, Екатеринбурга, Смоленска. Все они принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации.
Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
 
