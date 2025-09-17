https://ria.ru/20250917/voennye-2042585880.html
Герасимов вручил награды бойцам, отличившимся при освобождении ДНР
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военные, ранее отличившиеся при освобождении Авдеевки в ДНР, успешно действуют на красноармейском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Герасимов в зоне проведения СВО проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении. Он также вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач. "Отмечаю, что отдельная мотострелковая бригада успешно действует в ходе проведения специальной военной операции. И в боях на донецком направлении отличилась, особенно при освобождении Авдеевки, и сейчас, в ходе боевых действий на красноармейском направлении", - сказал Герасимов, вручая награды бойцам этой бригады. Кадры награждения опубликовало Минобороны РФ.
