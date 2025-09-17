Рейтинг@Mail.ru
Герасимов вручил награды бойцам, отличившимся при освобождении ДНР - РИА Новости, 17.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 17.09.2025
Герасимов вручил награды бойцам, отличившимся при освобождении ДНР
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
россия
валерий герасимов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военные, ранее отличившиеся при освобождении Авдеевки в ДНР, успешно действуют на красноармейском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Герасимов в зоне проведения СВО проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении. Он также вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач. "Отмечаю, что отдельная мотострелковая бригада успешно действует в ходе проведения специальной военной операции. И в боях на донецком направлении отличилась, особенно при освобождении Авдеевки, и сейчас, в ходе боевых действий на красноармейском направлении", - сказал Герасимов, вручая награды бойцам этой бригады. Кадры награждения опубликовало Минобороны РФ.
авдеевка, донецкая народная республика, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Валерий Герасимов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военные, ранее отличившиеся при освобождении Авдеевки в ДНР, успешно действуют на красноармейском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов в зоне проведения СВО проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении. Он также вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
"Отмечаю, что отдельная мотострелковая бригада успешно действует в ходе проведения специальной военной операции. И в боях на донецком направлении отличилась, особенно при освобождении Авдеевки, и сейчас, в ходе боевых действий на красноармейском направлении", - сказал Герасимов, вручая награды бойцам этой бригады.
Кадры награждения опубликовало Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВалерий Герасимов
 
 
