https://ria.ru/20250917/voennye-2042585880.html

Герасимов вручил награды бойцам, отличившимся при освобождении ДНР

Герасимов вручил награды бойцам, отличившимся при освобождении ДНР - РИА Новости, 17.09.2025

Герасимов вручил награды бойцам, отличившимся при освобождении ДНР

Российские военные, ранее отличившиеся при освобождении Авдеевки в ДНР, успешно действуют на красноармейском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T22:00:00+03:00

2025-09-17T22:00:00+03:00

2025-09-17T22:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

россия

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042583717_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39b27ff5aa8b563a69f7899af428d9c8.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военные, ранее отличившиеся при освобождении Авдеевки в ДНР, успешно действуют на красноармейском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Герасимов в зоне проведения СВО проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении. Он также вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач. "Отмечаю, что отдельная мотострелковая бригада успешно действует в ходе проведения специальной военной операции. И в боях на донецком направлении отличилась, особенно при освобождении Авдеевки, и сейчас, в ходе боевых действий на красноармейском направлении", - сказал Герасимов, вручая награды бойцам этой бригады. Кадры награждения опубликовало Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250917/gerasimov-2042582524.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Герасимов о боевых задачах на Красноармейском направлении Герасимов о боевых задачах на Красноармейском направлении 2025-09-17T22:00 true PT4M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецкая народная республика, россия, валерий герасимов