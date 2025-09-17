https://ria.ru/20250917/voennye-2042411221.html
Марочко рассказал об атаке ВС России под Северском
Марочко рассказал об атаке ВС России под Северском - РИА Новости, 17.09.2025
Марочко рассказал об атаке ВС России под Северском
Российские войска атакуют под Северском на фронте шириной более 12 километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 17.09.2025
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Российские войска атакуют под Северском на фронте шириной более 12 километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки бойцы РФ на одном из участков вклинились в оборону противника на 300 метров. Ширина фронта, на котором давят наши войска, составляет более 12 километров", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что российские войска продолжают мероприятия по освобождению населенного пункта Северск в ДНР. В ходе активных боевых действий ВС РФ выровняли линию фронта на участке Серебрянка-Выемка и начали продвижение в западном направлении.
Марочко рассказал об атаке ВС России под Северском
