Марочко рассказал об атаке ВС России под Северском

Марочко рассказал об атаке ВС России под Северском

Российские войска атакуют под Северском на фронте шириной более 12 километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Российские войска атакуют под Северском на фронте шириной более 12 километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки бойцы РФ на одном из участков вклинились в оборону противника на 300 метров. Ширина фронта, на котором давят наши войска, составляет более 12 километров", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что российские войска продолжают мероприятия по освобождению населенного пункта Северск в ДНР. В ходе активных боевых действий ВС РФ выровняли линию фронта на участке Серебрянка-Выемка и начали продвижение в западном направлении.

