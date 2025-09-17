Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал об атаке ВС России под Северском
17.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 17.09.2025
Марочко рассказал об атаке ВС России под Северском
Российские войска атакуют под Северском на фронте шириной более 12 километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 17.09.2025
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Российские войска атакуют под Северском на фронте шириной более 12 километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки бойцы РФ на одном из участков вклинились в оборону противника на 300 метров. Ширина фронта, на котором давят наши войска, составляет более 12 километров", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что российские войска продолжают мероприятия по освобождению населенного пункта Северск в ДНР. В ходе активных боевых действий ВС РФ выровняли линию фронта на участке Серебрянка-Выемка и начали продвижение в западном направлении.
Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ под Северском на 300 метров

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко
 
 
