Во Владивостоке завели дело после избиения троих подростков в магазине

Во Владивостоке завели дело после избиения троих подростков в магазине

Во Владивостоке завели дело после избиения троих подростков в магазине

Следователи возбудили уголовное дело против двух приезжих граждан, подозреваемых в незаконном лишении свободы троих подростков, которых заперли в подсобке в... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17

2025-09-17T14:36:00+03:00

2025-09-17T14:36:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

приморский край

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против двух приезжих граждан, подозреваемых в незаконном лишении свободы троих подростков, которых заперли в подсобке в магазине во Владивостоке и избили, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. По версии следствия, во вторник в супермаркете на Океанском проспекте во Владивостоке фигуранты под надуманным предлогом разбирательства из-за предполагаемой кражи завели несовершеннолетних в подсобное помещение, заперли дверь, угрожали подросткам убийством и применили против них насилие. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух приезжих граждан, которые подозреваются в незаконном лишении свободы трёх 14-летних подростков и угрозах убийством ("а, в, д, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ, ст. 119 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что решается вопрос об избрании меры пресечения, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УМВД России по Приморскому краю. Ранее в среду полиция сообщала о задержании уроженцев одной из бывших союзных республик, 20 и 25 лет, по подозрению в совершении противоправных действий: заманили в подсобку магазина во Владивостоке трёх подростков под предлогом установления факта кражи, после чего избили их.

россия

владивосток

приморский край

2025

