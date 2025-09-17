Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке завели дело после избиения троих подростков в магазине - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/vladivostok-2042483323.html
Во Владивостоке завели дело после избиения троих подростков в магазине
Во Владивостоке завели дело после избиения троих подростков в магазине - РИА Новости, 17.09.2025
Во Владивостоке завели дело после избиения троих подростков в магазине
Следователи возбудили уголовное дело против двух приезжих граждан, подозреваемых в незаконном лишении свободы троих подростков, которых заперли в подсобке в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:36:00+03:00
2025-09-17T14:36:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против двух приезжих граждан, подозреваемых в незаконном лишении свободы троих подростков, которых заперли в подсобке в магазине во Владивостоке и избили, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. По версии следствия, во вторник в супермаркете на Океанском проспекте во Владивостоке фигуранты под надуманным предлогом разбирательства из-за предполагаемой кражи завели несовершеннолетних в подсобное помещение, заперли дверь, угрожали подросткам убийством и применили против них насилие. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух приезжих граждан, которые подозреваются в незаконном лишении свободы трёх 14-летних подростков и угрозах убийством ("а, в, д, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ, ст. 119 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что решается вопрос об избрании меры пресечения, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УМВД России по Приморскому краю. Ранее в среду полиция сообщала о задержании уроженцев одной из бывших союзных республик, 20 и 25 лет, по подозрению в совершении противоправных действий: заманили в подсобку магазина во Владивостоке трёх подростков под предлогом установления факта кражи, после чего избили их.
https://ria.ru/20250916/delo-2042247310.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, приморский край
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке завели дело после избиения троих подростков в магазине

СК возбудил дело после избиения подростков в подсобке в Приморье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против двух приезжих граждан, подозреваемых в незаконном лишении свободы троих подростков, которых заперли в подсобке в магазине во Владивостоке и избили, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
По версии следствия, во вторник в супермаркете на Океанском проспекте во Владивостоке фигуранты под надуманным предлогом разбирательства из-за предполагаемой кражи завели несовершеннолетних в подсобное помещение, заперли дверь, угрожали подросткам убийством и применили против них насилие.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух приезжих граждан, которые подозреваются в незаконном лишении свободы трёх 14-летних подростков и угрозах убийством ("а, в, д, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ, ст. 119 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решается вопрос об избрании меры пресечения, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.
Ранее в среду полиция сообщала о задержании уроженцев одной из бывших союзных республик, 20 и 25 лет, по подозрению в совершении противоправных действий: заманили в подсобку магазина во Владивостоке трёх подростков под предлогом установления факта кражи, после чего избили их.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Дагестане завели дело после смерти девушки в больнице
Вчера, 15:34
 
ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала