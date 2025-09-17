https://ria.ru/20250917/vladivostok-2042391954.html
Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков
Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков - РИА Новости, 17.09.2025
Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков
Двое иностранных граждан обманным путём заманили в подсобку магазина во Владивостоке трёх подростков под предлогом установления факта кражи, после чего избили... РИА Новости, 17.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Двое иностранных граждан обманным путём заманили в подсобку магазина во Владивостоке трёх подростков под предлогом установления факта кражи, после чего избили их, сообщает УВМД России по Приморскому краю. "Трое 14-летних местных жителей находились в кафе, расположенном в торговом центре на Океанском проспекте. В какой-то момент к ним подошел охранник магазина, расположенного рядом, и сказал, что их подозревают в совершении кражи. Для установления обстоятельства нужно пройти в подсобное помещение и изучить записи камер видеонаблюдения. Когда несовершеннолетние зашли в помещение, двое иностранных граждан нанесли им телесные повреждения", - говорится в сообщении. Уроженцы одной из бывших союзных республик в возрасте 20 и 25 лет задержаны по подозрению в совершении противоправных действий. В настоящее время полицейские проводят проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение.
Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков
Во Владивостоке 2 иностранцев заподозрили в избиении в подсобке 3 подростков
