https://ria.ru/20250917/vladivostok-2042391954.html

Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков

Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков - РИА Новости, 17.09.2025

Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков

Двое иностранных граждан обманным путём заманили в подсобку магазина во Владивостоке трёх подростков под предлогом установления факта кражи, после чего избили... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:26:00+03:00

2025-09-17T09:26:00+03:00

2025-09-17T09:26:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Двое иностранных граждан обманным путём заманили в подсобку магазина во Владивостоке трёх подростков под предлогом установления факта кражи, после чего избили их, сообщает УВМД России по Приморскому краю. "Трое 14-летних местных жителей находились в кафе, расположенном в торговом центре на Океанском проспекте. В какой-то момент к ним подошел охранник магазина, расположенного рядом, и сказал, что их подозревают в совершении кражи. Для установления обстоятельства нужно пройти в подсобное помещение и изучить записи камер видеонаблюдения. Когда несовершеннолетние зашли в помещение, двое иностранных граждан нанесли им телесные повреждения", - говорится в сообщении. Уроженцы одной из бывших союзных республик в возрасте 20 и 25 лет задержаны по подозрению в совершении противоправных действий. В настоящее время полицейские проводят проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение.

https://ria.ru/20250916/napadeniya-2042165551.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия, приморский край