Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/vladivostok-2042391954.html
Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков
Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков - РИА Новости, 17.09.2025
Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков
Двое иностранных граждан обманным путём заманили в подсобку магазина во Владивостоке трёх подростков под предлогом установления факта кражи, после чего избили... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:26:00+03:00
2025-09-17T09:26:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Двое иностранных граждан обманным путём заманили в подсобку магазина во Владивостоке трёх подростков под предлогом установления факта кражи, после чего избили их, сообщает УВМД России по Приморскому краю. "Трое 14-летних местных жителей находились в кафе, расположенном в торговом центре на Океанском проспекте. В какой-то момент к ним подошел охранник магазина, расположенного рядом, и сказал, что их подозревают в совершении кражи. Для установления обстоятельства нужно пройти в подсобное помещение и изучить записи камер видеонаблюдения. Когда несовершеннолетние зашли в помещение, двое иностранных граждан нанесли им телесные повреждения", - говорится в сообщении. Уроженцы одной из бывших союзных республик в возрасте 20 и 25 лет задержаны по подозрению в совершении противоправных действий. В настоящее время полицейские проводят проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение.
https://ria.ru/20250916/napadeniya-2042165551.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке двух иностранцев заподозрили в избиении подростков

Во Владивостоке 2 иностранцев заподозрили в избиении в подсобке 3 подростков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Двое иностранных граждан обманным путём заманили в подсобку магазина во Владивостоке трёх подростков под предлогом установления факта кражи, после чего избили их, сообщает УВМД России по Приморскому краю.
"Трое 14-летних местных жителей находились в кафе, расположенном в торговом центре на Океанском проспекте. В какой-то момент к ним подошел охранник магазина, расположенного рядом, и сказал, что их подозревают в совершении кражи. Для установления обстоятельства нужно пройти в подсобное помещение и изучить записи камер видеонаблюдения. Когда несовершеннолетние зашли в помещение, двое иностранных граждан нанесли им телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Уроженцы одной из бывших союзных республик в возрасте 20 и 25 лет задержаны по подозрению в совершении противоправных действий.
В настоящее время полицейские проводят проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение.
Подростки напали на водителя грузовой машины во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Появились подробности о нападениях подростков на людей во Владивостоке
Вчера, 10:12
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала