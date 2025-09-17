https://ria.ru/20250917/vladimirov-2042423518.html

Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану из Армении

Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану из Армении - РИА Новости, 17.09.2025

Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану из Армении

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Армении Галине... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T11:39:00+03:00

2025-09-17T11:39:00+03:00

2025-09-17T12:07:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042430631_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_6c5d6274bae805c6ae95c4e38e20227f.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Армении Галине Петуховой, сообщает пресс-служба правительства края. "Узнал о Галине Павловне в июне этого года. В Ереване она пришла на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На них была делегация муниципалитетов России, а в ее составе и наши земляки. Там они познакомились, потом в крае рассказали о встрече с ветераном", - написал Владимиров на своей странице в соцсетях. Уроженке Ленинграда было всего 3 года, когда город был окружен кольцом блокады. От голода умерли родители Гали, а она попала в детский дом и была эвакуирована в Ивановскую область. В 7-м классе пошла работать ткачихой. В 1962 году Галину Павловну с группой специалистов направили помогать предприятиям легкой промышленности Армении. На ереванском камвольном комбинате она проработала 45 лет, за свои достижения награждена Орденом Трудового Красного Знамени, Орденами Трудовой Славы 2-й и 3-й степеней. Годы берут свое, но Галина Павловна сама старается решать житейские проблемы, написал Владимиров. Самая сложная - ремонт в квартире, у женщины не было возможности его сделать. На Ставрополье об этом узнали, нашлись неравнодушные люди, которые за собственные средства привели квартиру в порядок. "Хочу сказать им спасибо. За доброе дело и человеческий поступок. За уважение к поколению Великой Отечественной войны", - отметил Владимиров.

https://ria.ru/20250911/geroi--2041304357.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир владимиров, ставропольский край