Рейтинг@Mail.ru
Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану из Армении - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
11:39 17.09.2025 (обновлено: 12:07 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/vladimirov-2042423518.html
Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану из Армении
Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану из Армении - РИА Новости, 17.09.2025
Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану из Армении
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Армении Галине... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:39:00+03:00
2025-09-17T12:07:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042430631_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_6c5d6274bae805c6ae95c4e38e20227f.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Армении Галине Петуховой, сообщает пресс-служба правительства края. "Узнал о Галине Павловне в июне этого года. В Ереване она пришла на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На них была делегация муниципалитетов России, а в ее составе и наши земляки. Там они познакомились, потом в крае рассказали о встрече с ветераном", - написал Владимиров на своей странице в соцсетях. Уроженке Ленинграда было всего 3 года, когда город был окружен кольцом блокады. От голода умерли родители Гали, а она попала в детский дом и была эвакуирована в Ивановскую область. В 7-м классе пошла работать ткачихой. В 1962 году Галину Павловну с группой специалистов направили помогать предприятиям легкой промышленности Армении. На ереванском камвольном комбинате она проработала 45 лет, за свои достижения награждена Орденом Трудового Красного Знамени, Орденами Трудовой Славы 2-й и 3-й степеней. Годы берут свое, но Галина Павловна сама старается решать житейские проблемы, написал Владимиров. Самая сложная - ремонт в квартире, у женщины не было возможности его сделать. На Ставрополье об этом узнали, нашлись неравнодушные люди, которые за собственные средства привели квартиру в порядок. "Хочу сказать им спасибо. За доброе дело и человеческий поступок. За уважение к поколению Великой Отечественной войны", - отметил Владимиров.
https://ria.ru/20250911/geroi--2041304357.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042430631_107:0:1245:853_1920x0_80_0_0_7bfd9e3d8985457c3555aec97f0ce56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край
Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану из Армении

Губернатор Ставрополья поблагодарил жителей края за помощь ветерану

© Фото : Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и ветеран Великой Отечественной войны Галина Петухова
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и ветеран Великой Отечественной войны Галина Петухова - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил ставропольцев за помощь ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Армении Галине Петуховой, сообщает пресс-служба правительства края.
"Узнал о Галине Павловне в июне этого года. В Ереване она пришла на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На них была делегация муниципалитетов России, а в ее составе и наши земляки. Там они познакомились, потом в крае рассказали о встрече с ветераном", - написал Владимиров на своей странице в соцсетях.
Уроженке Ленинграда было всего 3 года, когда город был окружен кольцом блокады. От голода умерли родители Гали, а она попала в детский дом и была эвакуирована в Ивановскую область. В 7-м классе пошла работать ткачихой. В 1962 году Галину Павловну с группой специалистов направили помогать предприятиям легкой промышленности Армении. На ереванском камвольном комбинате она проработала 45 лет, за свои достижения награждена Орденом Трудового Красного Знамени, Орденами Трудовой Славы 2-й и 3-й степеней.
Годы берут свое, но Галина Павловна сама старается решать житейские проблемы, написал Владимиров. Самая сложная - ремонт в квартире, у женщины не было возможности его сделать. На Ставрополье об этом узнали, нашлись неравнодушные люди, которые за собственные средства привели квартиру в порядок. "Хочу сказать им спасибо. За доброе дело и человеческий поступок. За уважение к поколению Великой Отечественной войны", - отметил Владимиров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья"
11 сентября, 19:45
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала