Россия и Вьетнам смогут противостоять давлению Запада, заявил Венедиктов
Замсекретаря Совбеза: Россия и Вьетнам смогут противостоять давлению Запада
Александр Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия и Вьетнам, оказывая друг другу поддержку, смогут противостоять давлению Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Наши страны связывают многолетние узы дружбы и взаимной поддержки. Россия и впредь продолжит курс на развитие всестороннего всеобъемлющего стратегического партнерства с Ханоем", - сказал Венедиктов в среду в Москве на заседании российско-вьетнамской рабочей группы по вопросам международной безопасности.
"На фоне более сложной и непредсказуемой международной обстановки коллективный Запад продолжает свои безуспешные попытки оказывать на Россию и страны глобального Юга и Востока, в том числе Вьетнам, постоянное давление. Стремится ограничить нас в праве защищать свои законные интересы и вытеснить на обочину мирового развития. Убежден, что способность наших стран отстаивать свои позиции на международной арене во многом зависит от продолжения взаимной поддержки", - отметил Венедиктов.
Он назвал 2025 год особенным для России и Вьетнама, ознаменованным целым рядом знаменательных исторических дат - прежде всего, 75-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Ханоем и 50-летие освобождения юга Вьетнама от американских войск.
"Особое историческое значение имеет участие генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, состоявшиеся в мае, придали серьезный импульс всему комплексу наших двусторонних отношений", - подчеркнул Венедиктов.
В повестке дня заседания – вопросы международной безопасности и стратегического партнерства между Москвой и Ханоем. Вьетнамскую делегацию возглавил заместитель министра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунг.
По словам Венедиктова, на заседании будет обсуждаться широкий спектр вопросов - как двустороннее сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб, так и противодействие "цветным революциям", вопросы информационной безопасности. "И, конечно же, мы не обойдем стороной региональную проблематику. Особый акцент сделаем на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил замсекретаря СБ РФ.