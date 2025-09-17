Рейтинг@Mail.ru
Россия и Вьетнам смогут противостоять давлению Запада, заявил Венедиктов - РИА Новости, 17.09.2025
16:25 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/vetnam-2042522132.html
Россия и Вьетнам смогут противостоять давлению Запада, заявил Венедиктов
Россия и Вьетнам смогут противостоять давлению Запада, заявил Венедиктов - РИА Новости, 17.09.2025
Россия и Вьетнам смогут противостоять давлению Запада, заявил Венедиктов
Россия и Вьетнам, оказывая друг другу поддержку, смогут противостоять давлению Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:25:00+03:00
2025-09-17T16:25:00+03:00
россия
вьетнам
москва
александр венедиктов
то лам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018437207_0:119:3164:1898_1920x0_80_0_0_5e67db869bc904c0ac879610b85a2877.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия и Вьетнам, оказывая друг другу поддержку, смогут противостоять давлению Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Наши страны связывают многолетние узы дружбы и взаимной поддержки. Россия и впредь продолжит курс на развитие всестороннего всеобъемлющего стратегического партнерства с Ханоем", - сказал Венедиктов в среду в Москве на заседании российско-вьетнамской рабочей группы по вопросам международной безопасности. "На фоне более сложной и непредсказуемой международной обстановки коллективный Запад продолжает свои безуспешные попытки оказывать на Россию и страны глобального Юга и Востока, в том числе Вьетнам, постоянное давление. Стремится ограничить нас в праве защищать свои законные интересы и вытеснить на обочину мирового развития. Убежден, что способность наших стран отстаивать свои позиции на международной арене во многом зависит от продолжения взаимной поддержки", - отметил Венедиктов. Он назвал 2025 год особенным для России и Вьетнама, ознаменованным целым рядом знаменательных исторических дат - прежде всего, 75-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Ханоем и 50-летие освобождения юга Вьетнама от американских войск. "Особое историческое значение имеет участие генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, состоявшиеся в мае, придали серьезный импульс всему комплексу наших двусторонних отношений", - подчеркнул Венедиктов. В повестке дня заседания – вопросы международной безопасности и стратегического партнерства между Москвой и Ханоем. Вьетнамскую делегацию возглавил заместитель министра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунг. По словам Венедиктова, на заседании будет обсуждаться широкий спектр вопросов - как двустороннее сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб, так и противодействие "цветным революциям", вопросы информационной безопасности. "И, конечно же, мы не обойдем стороной региональную проблематику. Особый акцент сделаем на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил замсекретаря СБ РФ.
россия
вьетнам
москва
россия, вьетнам, москва, александр венедиктов, то лам
Россия, Вьетнам, Москва, Александр Венедиктов, То Лам
Россия и Вьетнам смогут противостоять давлению Запада, заявил Венедиктов

Замсекретаря Совбеза: Россия и Вьетнам смогут противостоять давлению Запада

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия и Вьетнам, оказывая друг другу поддержку, смогут противостоять давлению Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Наши страны связывают многолетние узы дружбы и взаимной поддержки. Россия и впредь продолжит курс на развитие всестороннего всеобъемлющего стратегического партнерства с Ханоем", - сказал Венедиктов в среду в Москве на заседании российско-вьетнамской рабочей группы по вопросам международной безопасности.
"На фоне более сложной и непредсказуемой международной обстановки коллективный Запад продолжает свои безуспешные попытки оказывать на Россию и страны глобального Юга и Востока, в том числе Вьетнам, постоянное давление. Стремится ограничить нас в праве защищать свои законные интересы и вытеснить на обочину мирового развития. Убежден, что способность наших стран отстаивать свои позиции на международной арене во многом зависит от продолжения взаимной поддержки", - отметил Венедиктов.
Он назвал 2025 год особенным для России и Вьетнама, ознаменованным целым рядом знаменательных исторических дат - прежде всего, 75-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Ханоем и 50-летие освобождения юга Вьетнама от американских войск.
"Особое историческое значение имеет участие генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, состоявшиеся в мае, придали серьезный импульс всему комплексу наших двусторонних отношений", - подчеркнул Венедиктов.
В повестке дня заседания – вопросы международной безопасности и стратегического партнерства между Москвой и Ханоем. Вьетнамскую делегацию возглавил заместитель министра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунг.
По словам Венедиктова, на заседании будет обсуждаться широкий спектр вопросов - как двустороннее сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб, так и противодействие "цветным революциям", вопросы информационной безопасности. "И, конечно же, мы не обойдем стороной региональную проблематику. Особый акцент сделаем на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил замсекретаря СБ РФ.
Россия Вьетнам Москва Александр Венедиктов То Лам
 
 
