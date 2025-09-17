https://ria.ru/20250917/vetnam-2042420488.html

Россия и Вьетнам обсудили взаимодействие в области торгового судоходства

Россия и Вьетнам обсудили взаимодействие в области торгового судоходства - РИА Новости, 17.09.2025

Россия и Вьетнам обсудили взаимодействие в области торгового судоходства

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел в среду встречу с министром... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T11:26:00+03:00

2025-09-17T11:26:00+03:00

2025-09-17T11:26:00+03:00

россия

вьетнам

ханой

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/85/1524328574_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_c5f802e0b24cc9aff74de0a4b7b9c8b1.jpg

ХАНОЙ, 17 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел в среду встречу с министром строительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Хонг Минем. Вьетнамский минстрой курирует вопросы развития портовой инфраструктуры и морских перевозок после объединения в результате административной реформы в феврале этого года с министерством транспорта республики. В ходе консультаций обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в области торгового судоходства, включая развитие существующих и создание новых судоходных маршрутов, совершенствование нормативной правовой базы каждого из государств. Также рассмотрены перспективы совместного развития портовой инфраструктуры в обоих государствах, сотрудничества в сфере судостроения, подготовки морских кадров. Акцент сделан на научно-техническом сотрудничестве в морской сфере и взаимодействии в области освоения морских минеральных ресурсов, сообщили в Морской коллегии РФ. Стороны подчеркнули важность укрепления партнерства и диалога между РФ и СРВ по вопросам морской деятельности, а также выразили решимость расширять взаимные консультации в части, касающейся освоения морских пространств в экономической, научной, гуманитарной, культурной и других сферах. В рамках визита во Вьетнам в период 15-18 сентября помощник российского президента проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. В центре внимания - взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества.

https://ria.ru/20250916/torgovlya-2042333587.html

https://ria.ru/20250905/putin-2039854444.html

россия

вьетнам

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, ханой, николай патрушев