11:26 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/vetnam-2042420488.html
Россия и Вьетнам обсудили взаимодействие в области торгового судоходства
ХАНОЙ, 17 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел в среду встречу с министром строительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Хонг Минем. Вьетнамский минстрой курирует вопросы развития портовой инфраструктуры и морских перевозок после объединения в результате административной реформы в феврале этого года с министерством транспорта республики. В ходе консультаций обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в области торгового судоходства, включая развитие существующих и создание новых судоходных маршрутов, совершенствование нормативной правовой базы каждого из государств. Также рассмотрены перспективы совместного развития портовой инфраструктуры в обоих государствах, сотрудничества в сфере судостроения, подготовки морских кадров. Акцент сделан на научно-техническом сотрудничестве в морской сфере и взаимодействии в области освоения морских минеральных ресурсов, сообщили в Морской коллегии РФ. Стороны подчеркнули важность укрепления партнерства и диалога между РФ и СРВ по вопросам морской деятельности, а также выразили решимость расширять взаимные консультации в части, касающейся освоения морских пространств в экономической, научной, гуманитарной, культурной и других сферах. В рамках визита во Вьетнам в период 15-18 сентября помощник российского президента проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. В центре внимания - взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама
© РИА Новости / Александр Вильф
Флаг Вьетнама. Архивное фото
ХАНОЙ, 17 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел в среду встречу с министром строительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Хонг Минем.
Вьетнамский минстрой курирует вопросы развития портовой инфраструктуры и морских перевозок после объединения в результате административной реформы в феврале этого года с министерством транспорта республики.
В ходе консультаций обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в области торгового судоходства, включая развитие существующих и создание новых судоходных маршрутов, совершенствование нормативной правовой базы каждого из государств. Также рассмотрены перспективы совместного развития портовой инфраструктуры в обоих государствах, сотрудничества в сфере судостроения, подготовки морских кадров. Акцент сделан на научно-техническом сотрудничестве в морской сфере и взаимодействии в области освоения морских минеральных ресурсов, сообщили в Морской коллегии РФ.
Стороны подчеркнули важность укрепления партнерства и диалога между РФ и СРВ по вопросам морской деятельности, а также выразили решимость расширять взаимные консультации в части, касающейся освоения морских пространств в экономической, научной, гуманитарной, культурной и других сферах.
В рамках визита во Вьетнам в период 15-18 сентября помощник российского президента проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. В центре внимания - взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества.
