Рейтинг@Mail.ru
Предприниматели Красноярского края посетили Армению для расширения ВЭД - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/ved-2042514350.html
Предприниматели Красноярского края посетили Армению для расширения ВЭД
Предприниматели Красноярского края посетили Армению для расширения ВЭД - РИА Новости, 17.09.2025
Предприниматели Красноярского края посетили Армению для расширения ВЭД
Предприниматели Красноярского края посетили Республику Армения в составе официальной региональной делегации с целью расширения внешнеэкономических связей и... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:04:00+03:00
2025-09-17T16:04:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
армения
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754066148_325:322:2742:1681_1920x0_80_0_0_e41b70c20aa48a11b9fc86e9e93b3b93.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Предприниматели Красноярского края посетили Республику Армения в составе официальной региональной делегации с целью расширения внешнеэкономических связей и установления новых партнерских отношений для реализации совместных проектов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках визита прошла презентация инвестиционного и экспортного потенциала Красноярского края. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм и технологии. Также на площадке Торгового представительства России в Армении при поддержке представительства Российского экспортного центра в Армении состоялась серия b2b-встреч между российскими и армянскими компаниями", - говорится в сообщении."Российский экспорт не знает границ. Даже при расстоянии свыше 5000 километров Армения остается ключевым торговым партнером региона. По итогам 2024 года она заняла первое место среди стран СНГ по объему экспорта продукции из Красноярского края - 63% от общего объема поставок в СНГ", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.По данным Группы РЭЦ, в 2025 году поддержку получили уже шесть экспортно ориентированных компаний Красноярского края, работающих по армянскому направлению. Основные отрасли - машиностроение и металлургия.Бизнес-миссия стала важным шагом к укреплению торгово-экономического партнерства между Красноярским краем и Арменией, а также открыла новые возможности для выхода регионального бизнеса на армянский рынок.РЭЦ отметил, что представительство РЭЦ в Армении оказывает поддержку российским производителям на каждом этапе экспорта, в том числе консультирует, помогает найти партнеров и покупателей и оказывает содействие в продвижении продукции на рынок.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250916/rets-2042312560.html
армения
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754066148_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_abce706be8e7a2b4a82f565eea8b1bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика, армения, красноярский край
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Армения, Красноярский край
Предприниматели Красноярского края посетили Армению для расширения ВЭД

РЭЦ: предприниматели Красноярского края посетили Армению для расширения ВЭД

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Предприниматели Красноярского края посетили Республику Армения в составе официальной региональной делегации с целью расширения внешнеэкономических связей и установления новых партнерских отношений для реализации совместных проектов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В рамках визита прошла презентация инвестиционного и экспортного потенциала Красноярского края. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм и технологии. Также на площадке Торгового представительства России в Армении при поддержке представительства Российского экспортного центра в Армении состоялась серия b2b-встреч между российскими и армянскими компаниями", - говорится в сообщении.
"Российский экспорт не знает границ. Даже при расстоянии свыше 5000 километров Армения остается ключевым торговым партнером региона. По итогам 2024 года она заняла первое место среди стран СНГ по объему экспорта продукции из Красноярского края - 63% от общего объема поставок в СНГ", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.
По данным Группы РЭЦ, в 2025 году поддержку получили уже шесть экспортно ориентированных компаний Красноярского края, работающих по армянскому направлению. Основные отрасли - машиностроение и металлургия.
Бизнес-миссия стала важным шагом к укреплению торгово-экономического партнерства между Красноярским краем и Арменией, а также открыла новые возможности для выхода регионального бизнеса на армянский рынок.
РЭЦ отметил, что представительство РЭЦ в Армении оказывает поддержку российским производителям на каждом этапе экспорта, в том числе консультирует, помогает найти партнеров и покупателей и оказывает содействие в продвижении продукции на рынок.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
РЭЦ и Мордовия заключили соглашение о продвижении бренда "Сделано в России"
Вчера, 18:39
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаАрменияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала