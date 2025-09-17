https://ria.ru/20250917/ved-2042514350.html

Предприниматели Красноярского края посетили Армению для расширения ВЭД

2025-09-17T16:04:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Предприниматели Красноярского края посетили Республику Армения в составе официальной региональной делегации с целью расширения внешнеэкономических связей и установления новых партнерских отношений для реализации совместных проектов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках визита прошла презентация инвестиционного и экспортного потенциала Красноярского края. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм и технологии. Также на площадке Торгового представительства России в Армении при поддержке представительства Российского экспортного центра в Армении состоялась серия b2b-встреч между российскими и армянскими компаниями", - говорится в сообщении."Российский экспорт не знает границ. Даже при расстоянии свыше 5000 километров Армения остается ключевым торговым партнером региона. По итогам 2024 года она заняла первое место среди стран СНГ по объему экспорта продукции из Красноярского края - 63% от общего объема поставок в СНГ", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.По данным Группы РЭЦ, в 2025 году поддержку получили уже шесть экспортно ориентированных компаний Красноярского края, работающих по армянскому направлению. Основные отрасли - машиностроение и металлургия.Бизнес-миссия стала важным шагом к укреплению торгово-экономического партнерства между Красноярским краем и Арменией, а также открыла новые возможности для выхода регионального бизнеса на армянский рынок.РЭЦ отметил, что представительство РЭЦ в Армении оказывает поддержку российским производителям на каждом этапе экспорта, в том числе консультирует, помогает найти партнеров и покупателей и оказывает содействие в продвижении продукции на рынок.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

