На Украине заявили о задержке поездов из-за повреждений электроподстанций
На Украине заявили о задержке поездов из-за повреждений электроподстанций
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре. "Имеем задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог". Уточняется, что в пригородном сообщении также будут задержки и временные ограничения маршрутов. Специалисты ведут восстановительные работы.
