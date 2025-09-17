Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о задержке поездов из-за повреждений электроподстанций
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 17.09.2025
На Украине заявили о задержке поездов из-за повреждений электроподстанций
На Украине заявили о задержке поездов из-за повреждений электроподстанций
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной... РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украинская железная дорога
укрзализныця
украина
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре. "Имеем задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог". Уточняется, что в пригородном сообщении также будут задержки и временные ограничения маршрутов. Специалисты ведут восстановительные работы.
украина
в мире, украинская железная дорога, укрзализныця, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украинская железная дорога, Укрзализныця, Украина
Железнодорожные пути
Железнодорожные пути. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила задержке пассажирских поездов из-за повреждений энергетических подстанций на железнодорожной инфраструктуре.
"Имеем задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов… Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских железных дорог".
Уточняется, что в пригородном сообщении также будут задержки и временные ограничения маршрутов. Специалисты ведут восстановительные работы.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала