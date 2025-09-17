Объем теневой экономики Украины составляет от 14,5 миллиарда долларов
Объем теневой экономики Украины составляет от 14,5 до 24 миллиардов долларов
© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Объем теневой экономики Украины составляет примерно от 14,5 миллиардов до 24 миллиардов долларов, заявил в интервью агентству Рейтер директор украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский.
В начале августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство назначило Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны.
Орбан обвинил Запад в разрушении экономики Украины
24 декабря 2024, 13:01
"Объем теневой экономики Украины находится в диапазоне от 14,5 миллиардов до 24 миллиардов долларов", - отмечает Рейтер со ссылкой на Цивинского.
Агентство добавляет со ссылкой на неназванных экономистов, что к концу 2025 года ВВП Украины может составить примерно 205 миллиардов долларов.
Как заявила Свириденко западным журналистам, Киев рассчитывал изыскать дополнительные средства за счет сокращения расходов на государственные агентства и в ходе борьбы с теневой экономикой, по ее оценкам сопоставимой более чем с 30% ВВП Украины.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.