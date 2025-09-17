https://ria.ru/20250917/ukraina-2042505048.html

На Украине бюро экономической безопасности не может привлечь сотрудников

2025-09-17T15:30:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины, расследующему финансовые преступления, не хватает ресурсов, и у него не получается привлечь новых сотрудников на фоне отсутствия поддержки правительства, заявил в интервью агентству Рейтер директор бюро Александр Цивинский. В начале августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство назначило Александра Цивинского на должность главы бюро экономической безопасности (БЭБ) страны. Рейтер напоминает, что БЭБ занимается расследованием и предотвращением преступлений, например уклонения от налогов. По словам агентства, Цивинский подчеркнул, что его ведомство продолжает испытывать нехватку кадров. "Его бюро продолжает испытывать нехватку сотрудников, и работникам недоплачивают, пока они пытаются искоренить глубоко засевшие практики.... БЭБ не может привлечь квалифицированных сотрудников и самоутвердиться в переполненном правоохранительном пространстве Украины из-за отсутствия финансирования правительства", - передает Рейтер со ссылкой на Цивинского. По данным агентства, бюро экономической безопасности должно увеличить свой штат с 1260 до четырех тысяч сотрудников по закону. На данный момент только девять региональных команд из примерно 24, которые предполагалось создать, выполняют свою работу.

