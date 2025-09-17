Рейтинг@Mail.ru
На Украине бюро экономической безопасности не может привлечь сотрудников
15:30 17.09.2025
На Украине бюро экономической безопасности не может привлечь сотрудников
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины, расследующему финансовые преступления, не хватает ресурсов, и у него не получается привлечь новых сотрудников на фоне отсутствия поддержки правительства, заявил в интервью агентству Рейтер директор бюро Александр Цивинский. В начале августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство назначило Александра Цивинского на должность главы бюро экономической безопасности (БЭБ) страны. Рейтер напоминает, что БЭБ занимается расследованием и предотвращением преступлений, например уклонения от налогов. По словам агентства, Цивинский подчеркнул, что его ведомство продолжает испытывать нехватку кадров. "Его бюро продолжает испытывать нехватку сотрудников, и работникам недоплачивают, пока они пытаются искоренить глубоко засевшие практики.... БЭБ не может привлечь квалифицированных сотрудников и самоутвердиться в переполненном правоохранительном пространстве Украины из-за отсутствия финансирования правительства", - передает Рейтер со ссылкой на Цивинского. По данным агентства, бюро экономической безопасности должно увеличить свой штат с 1260 до четырех тысяч сотрудников по закону. На данный момент только девять региональных команд из примерно 24, которые предполагалось создать, выполняют свою работу.
На Украине бюро экономической безопасности не может привлечь сотрудников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины, расследующему финансовые преступления, не хватает ресурсов, и у него не получается привлечь новых сотрудников на фоне отсутствия поддержки правительства, заявил в интервью агентству Рейтер директор бюро Александр Цивинский.
В начале августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство назначило Александра Цивинского на должность главы бюро экономической безопасности (БЭБ) страны. Рейтер напоминает, что БЭБ занимается расследованием и предотвращением преступлений, например уклонения от налогов. По словам агентства, Цивинский подчеркнул, что его ведомство продолжает испытывать нехватку кадров.
"Его бюро продолжает испытывать нехватку сотрудников, и работникам недоплачивают, пока они пытаются искоренить глубоко засевшие практики.... БЭБ не может привлечь квалифицированных сотрудников и самоутвердиться в переполненном правоохранительном пространстве Украины из-за отсутствия финансирования правительства", - передает Рейтер со ссылкой на Цивинского.
По данным агентства, бюро экономической безопасности должно увеличить свой штат с 1260 до четырех тысяч сотрудников по закону. На данный момент только девять региональных команд из примерно 24, которые предполагалось создать, выполняют свою работу.
