Kaspersky назвал самую массовую угрозу для Android в России

2025-09-17T14:01:00+03:00

2025-09-17T14:01:00+03:00

2025-09-17T14:02:00+03:00

технологии

россия

лаборатория касперского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148636/83/1486368380_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_1a09f0b7f1c30a2942cd227a53fcf894.jpg

МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Самой массовой угрозой для Android-пользователей в России в 2025 году стал мобильный банковский троянец Mamont: число атакованных им пользователей в январе-августе выросло в 36 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и почти приблизилось к миллиону жертв, рассказали в "Лаборатории Касперского" в рамках конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2025. "Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали наиболее распространенные вредоносные программы, нацеленные на пользователей Android-устройств в России в 2025 году. По данным компании за январь-август, самым массовым зловредом стал мобильный банковский троянец Mamont. Количество атакованных им пользователей показало внушительный рост - в 36 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году", - сообщили в компании. Так, зловред запрашивает доступ к смс и push-уведомлениям на зараженном смартфоне, после чего использует их для кражи средств людей через смс-банкинг. Некоторые модификации зловреда могут перехватывать коды подтверждения для кражи аккаунтов в мессенджерах. "Число атакованных этим троянцем пользователей в 2025 году, по нашим данным, уже приближается к одному миллиону. Существует много способов распространения Mamont. Среди наиболее "популярных" у злоумышленников: рассылка зловреда в мессенджерах под видом фото или видео. При этом в названии таких файлов фигурирует .apk. Это означает, что пользователю прислали установочный пакет, то есть программу, а не что-либо иное", - сообщил эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин. Отмечается, что среди других наиболее распространенных угроз - бэкдор Triada, который обладает широкой функциональностью и дает злоумышленникам почти неограниченные возможности по контролю над зараженным гаджетом.

