В Киргизии стартует активная фаза военных учений "Рубеж-2025"

2025-09-17T00:26:00+03:00

БИШКЕК, 17 сен – РИА Новости. Активная фаза военных учений коллективных сил быстрого развертывания Организации договора о коллективной безопасности (КСБР ОДКБ) "Рубеж-2025" стартует в Киргизии в среду и продлится до 20 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского министерства обороны. "В период с 17 по 20 сентября 2025 года на территории учебно-тренировочного центра военной части 20636 министерства обороны Кыргызской Республики пройдет командно-штабное учение КСБР Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что в учениях, помимо киргизских военных, примут участие контингенты из России, Казахстана и Таджикистана. Личный состав и военная техника из этих стран уже прибыли в город Балыкчы на побережье Иссык-Куля, где на полигоне "Эдельвейс" и пройдет активная фаза учений. Как сообщили в объединенном пресс-центре ОДКБ, учения нацелены на отработку вопросов подготовки и ведения боевых действий КСБР центрально-азиатского региона ЦАР) по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена Организации. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков ранее особо подчеркнул, что учения являются плановыми и не направлены против третьих стран. По данным пресс-центра ОДКБ, в рамках подготовки к учениям "Рубеж-2025" были проведены ряд занятий и сборов. В частности, 15 сентября на территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" под общим руководством Объединенного штаба ОДКБ проведены инструкторско-методические занятия с командованием КСБР ЦАР по вопросам организации управления, формирования и слаживания. В ходе занятий, материалы которых были подготовлены с учетом опыта проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции, офицеры Объединенного штаба ОДКБ рассказали о порядке развертывания работы на пункте управления КСБР ЦАР. Также внимание было уделено отражению атак беспилотников противника на пункты управления. К занятиям привлекались представители оборонных ведомств Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана численностью более 160 человек. Завершилось мероприятие практическим показом действий дежурных сил и средств при отражении ударов БпЛА условного противника по пункту управления КСБР ЦАР. Также 14 сентября в Киргизии был проведен оперативный сбор по теме "Основы подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ". Представители Центрального военного округа ВС РФ и Объединенного штаба ОДКБ ознакомили участников мероприятия с анализом вызовов и угроз в Центральноазиатском регионе, состоянием и перспективами развития военной составляющей ОДКБ, практическими рекомендациями по организации и ведению боевых действий, с современными тенденциями применения в вооруженных конфликтах сил и средств ПВО, РЭБ и БПЛА. Офицеры командования также были ознакомлены с вопросами развития средств управления, особенностями применения сил и средств инженерных войск, подразделений РХБЗ, организации технического и тылового обеспечения КСБР ЦАР. Целями сбора являлись выработка единых подходов к организации работы оперативного состава органов управления КСБР ЦАР в ходе подготовки и ведения боевых действий, а также слаживание командования и штаба КСБР ЦАР накануне активной фазы командно-штабного учения "Рубеж-2025". В состав КСБР ЦАР, сформированных в 2001 году на основании решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, входят части и подразделения постоянной готовности вооруженных сил, оснащенные современными системами вооружения и военной техникой. Основными задачами КСБР ЦАР являются участие в отражении внешней военной агрессии и в проведении совместных контртеррористических операций. -0-

