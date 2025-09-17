Рейтинг@Mail.ru
Участники патриотического забега доставили в Китай частицу Вечного огня
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
11:24 17.09.2025 (обновлено: 12:33 17.09.2025)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Команда организаторов Международного патриотического забега "От Победы к Победе!" доставила в Китай лампаду с частицей Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Москве по благословению священника Храма Покрова Божией Матери города Тулун (Иркутская область), иерея Леонида (Щербакова), сообщил РИА Новости организатор проекта и руководитель спортклуба "Беги сквозь мир" Виталий Горичев. Вечный огонь организаторы доставили в город Хэйхэ, из которого китайские участники забега пронесли факел по освобожденным советскими войсками от японских захватчиков в 1945 года провинциям северо-востока КНР: Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь. Еще одну лампаду организаторы акции доставили в Пекин. В парке столичного района Чаоян от нее зажгли первый в Китае Вечный огонь. "Забег-эстафета "От Победы к Победе!" с частицей Вечного огня на Дальний Восток с финишем во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Пекине состоялся в честь 80-летия побед над фашистской Германией и милитаристской Японией. Задача состояла в том, чтобы пронести Священный огонь Победы через всю страну. В каждом городе на воинских мемориалах участники чтили павших солдат, проводили в их память символические забеги. В Тулуне священник Храма Покрова Божией Матери, иерей Леонид (Щербаков) благословил проект, пожелав успешно завершить важную Божью миссию. Проект по его благословению получил второе дыхание. Духовная поддержка помогла выполнить задачи и преодолеть трудности", - рассказал агентству Горичев. Организатор забега Роман Цветков добавил, что проект еще не завершен: у оргкомитета цель - установить и зажечь на главном Мемориале воинской славы Лугоцяо стационарный Вечный огонь. "Это такой же Вечный огонь, как у Могилы неизвестного солдата в Москве. Уверены, в этом году сможем это сделать. Проект поддержан Героем России, летчиком-космонавтом Юрием Лончаковым, главой президиума "Офицеров России", генерал-майором Сергеем Липовым и другими патриотами страны. Надеемся, что российское духовенство и в дальнейшем будет оказывать необходимую поддержку и помощь. Я родился в Тулуне. Отрадно, что проект благословил батюшка из этого города", - отметил Цветков. Щербаков подчеркнул, что духовные лица должны пропагандировать собственную историю и Победу в Великой Отечественной войне и над милитаристской Японией. "Окропили мы святой водой технику и людей, которые идут на благое дело: доставляют через великую Россию Вечный огонь в Китай. С Божьей помощью помолились, чтобы Господь помог, доброго ангела-хранителя приставил на пути богоугодного дела. Ребята - молодцы, все верующие", - заключил иерей.
2025
© Фото предоставлено оргкомитетом забега "От Победы к Победе!"Участники патриотического забега "От Победы к Победе!"
Участники патриотического забега От Победы к Победе! - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото предоставлено оргкомитетом забега "От Победы к Победе!"
Участники патриотического забега "От Победы к Победе!"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Команда организаторов Международного патриотического забега "От Победы к Победе!" доставила в Китай лампаду с частицей Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Москве по благословению священника Храма Покрова Божией Матери города Тулун (Иркутская область), иерея Леонида (Щербакова), сообщил РИА Новости организатор проекта и руководитель спортклуба "Беги сквозь мир" Виталий Горичев.
Вечный огонь организаторы доставили в город Хэйхэ, из которого китайские участники забега пронесли факел по освобожденным советскими войсками от японских захватчиков в 1945 года провинциям северо-востока КНР: Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь. Еще одну лампаду организаторы акции доставили в Пекин. В парке столичного района Чаоян от нее зажгли первый в Китае Вечный огонь.
© Фото предоставлено оргкомитетом забега "От Победы к Победе!" Участники патриотического забега "От Победы к Победе!"
 Участники патриотического забега От Победы к Победе! - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото предоставлено оргкомитетом забега "От Победы к Победе!"
Участники патриотического забега "От Победы к Победе!"
"Забег-эстафета "От Победы к Победе!" с частицей Вечного огня на Дальний Восток с финишем во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Пекине состоялся в честь 80-летия побед над фашистской Германией и милитаристской Японией. Задача состояла в том, чтобы пронести Священный огонь Победы через всю страну. В каждом городе на воинских мемориалах участники чтили павших солдат, проводили в их память символические забеги. В Тулуне священник Храма Покрова Божией Матери, иерей Леонид (Щербаков) благословил проект, пожелав успешно завершить важную Божью миссию. Проект по его благословению получил второе дыхание. Духовная поддержка помогла выполнить задачи и преодолеть трудности", - рассказал агентству Горичев.
© Фото предоставлено оргкомитетом забега "От Победы к Победе!" Участники патриотического забега "От Победы к Победе!"
 Участники патриотического забега От Победы к Победе! - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото предоставлено оргкомитетом забега "От Победы к Победе!"
Участники патриотического забега "От Победы к Победе!"
Организатор забега Роман Цветков добавил, что проект еще не завершен: у оргкомитета цель - установить и зажечь на главном Мемориале воинской славы Лугоцяо стационарный Вечный огонь.
"Это такой же Вечный огонь, как у Могилы неизвестного солдата в Москве. Уверены, в этом году сможем это сделать. Проект поддержан Героем России, летчиком-космонавтом Юрием Лончаковым, главой президиума "Офицеров России", генерал-майором Сергеем Липовым и другими патриотами страны. Надеемся, что российское духовенство и в дальнейшем будет оказывать необходимую поддержку и помощь. Я родился в Тулуне. Отрадно, что проект благословил батюшка из этого города", - отметил Цветков.
© Фото предоставлено оргкомитетом забега "От Победы к Победе!" Участники патриотического забега "От Победы к Победе!"
 Участники патриотического забега От Победы к Победе! - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото предоставлено оргкомитетом забега "От Победы к Победе!"
Участники патриотического забега "От Победы к Победе!"
Щербаков подчеркнул, что духовные лица должны пропагандировать собственную историю и Победу в Великой Отечественной войне и над милитаристской Японией.
"Окропили мы святой водой технику и людей, которые идут на благое дело: доставляют через великую Россию Вечный огонь в Китай. С Божьей помощью помолились, чтобы Господь помог, доброго ангела-хранителя приставил на пути богоугодного дела. Ребята - молодцы, все верующие", - заключил иерей.
© Фото предоставлено оргкомитетом забега "От Победы к Победе!" Участники патриотического забега "От Победы к Победе!"
 Участники патриотического забега От Победы к Победе! - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото предоставлено оргкомитетом забега "От Победы к Победе!"
Участники патриотического забега "От Победы к Победе!"
 
РелигияРелигия
 
 
