https://ria.ru/20250917/ubiystvo-2042368779.html
Мемориал в Юте в память о Кирке утопает в цветах
Мемориал в Юте в память о Кирке утопает в цветах - РИА Новости, 17.09.2025
Мемориал в Юте в память о Кирке утопает в цветах
Мемориал на территории Университета долины Юта в память об убитом активисте Чарли Кирке утопает в цветах даже неделю спустя после происшествия, передает... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T02:55:00+03:00
2025-09-17T02:55:00+03:00
2025-09-17T13:38:00+03:00
в мире
сша
украина
республика крым
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042464238_0:170:2730:1706_1920x0_80_0_0_8062c9d39dbfa3b61ce68df7a0ae0a9d.jpg
ОРЕМ (штат Юта, США), 17 сен - РИА Новости, Алексей Алексеев. Мемориал на территории Университета долины Юта в память об убитом активисте Чарли Кирке утопает в цветах даже неделю спустя после происшествия, передает корреспондент РИА Новости. Над местом, где произошло покушение, развернули огромный флаг США, а подход к нему перегородили заборами. Рядом с местом ЧП – небольшой мемориал в память о Кирке, а буквально в сотне метров – еще один, но значительно больше (у въезда на территорию университета). Даже спустя неделю после убийства активиста на мемориале по-прежнему множество живых цветов, игрушек и плакатов. Постоянно подносят и новые. Многие не сдерживают слез. На территории университета, где еще неделю назад произошло, вероятно, самое громкое политическое убийство года в США, спокойно и достаточно безлюдно. Присутствует полиция – это, однако, рядовая практика в американских учебных заведениях. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250916/kirk-2042352614.html
https://ria.ru/20250913/kirk-2041591804.html
сша
украина
республика крым
юта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042464238_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_07fea6bb683881cd961db82550c73562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, республика крым, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), юта
В мире, США, Украина, Республика Крым, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Юта
Мемориал в Юте в память о Кирке утопает в цветах
Мемориал в Юте в память о Кирке утопает в цветах через неделю после убийства