Мемориал в Юте в память о Кирке утопает в цветах

Мемориал в Юте в память о Кирке утопает в цветах - РИА Новости, 17.09.2025

Мемориал в Юте в память о Кирке утопает в цветах

Мемориал на территории Университета долины Юта в память об убитом активисте Чарли Кирке утопает в цветах даже неделю спустя после происшествия, передает... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17

2025-09-17T02:55:00+03:00

2025-09-17T13:38:00+03:00

в мире

сша

украина

республика крым

чарли кирк

дональд трамп

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

ОРЕМ (штат Юта, США), 17 сен - РИА Новости, Алексей Алексеев. Мемориал на территории Университета долины Юта в память об убитом активисте Чарли Кирке утопает в цветах даже неделю спустя после происшествия, передает корреспондент РИА Новости. Над местом, где произошло покушение, развернули огромный флаг США, а подход к нему перегородили заборами. Рядом с местом ЧП – небольшой мемориал в память о Кирке, а буквально в сотне метров – еще один, но значительно больше (у въезда на территорию университета). Даже спустя неделю после убийства активиста на мемориале по-прежнему множество живых цветов, игрушек и плакатов. Постоянно подносят и новые. Многие не сдерживают слез. На территории университета, где еще неделю назад произошло, вероятно, самое громкое политическое убийство года в США, спокойно и достаточно безлюдно. Присутствует полиция – это, однако, рядовая практика в американских учебных заведениях. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

сша

украина

республика крым

юта

2025

