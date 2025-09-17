Рейтинг@Mail.ru
02:55 17.09.2025 (обновлено: 13:38 17.09.2025)
2025-09-17T02:55:00+03:00
2025-09-17T13:38:00+03:00
ОРЕМ (штат Юта, США), 17 сен - РИА Новости, Алексей Алексеев. Мемориал на территории Университета долины Юта в память об убитом активисте Чарли Кирке утопает в цветах даже неделю спустя после происшествия, передает корреспондент РИА Новости. Над местом, где произошло покушение, развернули огромный флаг США, а подход к нему перегородили заборами. Рядом с местом ЧП – небольшой мемориал в память о Кирке, а буквально в сотне метров – еще один, но значительно больше (у въезда на территорию университета). Даже спустя неделю после убийства активиста на мемориале по-прежнему множество живых цветов, игрушек и плакатов. Постоянно подносят и новые. Многие не сдерживают слез. На территории университета, где еще неделю назад произошло, вероятно, самое громкое политическое убийство года в США, спокойно и достаточно безлюдно. Присутствует полиция – это, однако, рядовая практика в американских учебных заведениях. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Мемориал в Юте в память о Кирке утопает в цветах через неделю после убийства

© AP Photo / Jesse BedaynМемориал на территории Университета долины Юта в память об убитом активисте Чарли Кирке
Мемориал на территории Университета долины Юта в память об убитом активисте Чарли Кирке - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Jesse Bedayn
Мемориал на территории Университета долины Юта в память об убитом активисте Чарли Кирке
ОРЕМ (штат Юта, США), 17 сен - РИА Новости, Алексей Алексеев. Мемориал на территории Университета долины Юта в память об убитом активисте Чарли Кирке утопает в цветах даже неделю спустя после происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
Над местом, где произошло покушение, развернули огромный флаг США, а подход к нему перегородили заборами. Рядом с местом ЧП – небольшой мемориал в память о Кирке, а буквально в сотне метров – еще один, но значительно больше (у въезда на территорию университета).
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив убийства
Вчера, 22:51
Даже спустя неделю после убийства активиста на мемориале по-прежнему множество живых цветов, игрушек и плакатов. Постоянно подносят и новые. Многие не сдерживают слез.
На территории университета, где еще неделю назад произошло, вероятно, самое громкое политическое убийство года в США, спокойно и достаточно безлюдно. Присутствует полиция – это, однако, рядовая практика в американских учебных заведениях.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Вдова Кирка объяснила, за что убили ее мужа
13 сентября, 04:02
 
В миреСШАУкраинаРеспублика КрымЧарли КиркДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Юта
 
 
Заголовок открываемого материала