"Опозорились на весь мир". Выпад Туска в адрес России разозлил поляков
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели польской Gazeta.pl резко высказались в адрес премьер-министра Дональда Туска из-за инцидента с дронами и повреждением дома в селе Вырыки-Воля.
"То есть это Россия виновата в том, что наши не умеют стрелять? Что еще поляки услышат от господина Туска? Каких летающих объектов нам бояться? Вражеских дронов или собственных ракет? А в том, что США вместе с Польшей вошли в Ирак, несмотря на вето ООН, хотя там не было найдено никакого химического оружия, но зато американские бандиты разграбили миллионы тонн нефти якобы в обмен на помощь Багдаду, это тоже Россия виновата?" — написал комментатор.
"А они еще созвали заседание ООН, где распространяли свою ложь. Опозорились на весь мир!" — отметил другой.
"Пан премьер, врать тоже надо уметь. Вы исчерпали кредит общественного доверия, вы лжете, причем неумело, вы состоите на службе Украины и пытаетесь втянуть Польшу в войну, не даете изменить закон о льготах для украинцев, которых вынуждены кормить поляки. Подумайте о том, что изменилось за эти три года, что люди, которые принимали украинцев с распростертыми руками, оказывали им помощь и поддержку, теперь сыты ими по горло. И подумайте, какую страну вы представляете, кто вас выбрал и выберет ли в следующий раз", — высказался третий.
"Какие же дураки формируют у нас информационную политику! Да, такие повреждения дом мог получить от падения дрона из пенопласта, но для этого он должен был лететь со сверхзвуковой скоростью", — поделился мнением еще один пользователь.
"Я просто в шоке. Чтобы премьер-министр столько времени обманывал целый народ по такому важному поводу, как нападение на страну? Как такое возможно? Это днище", — заключил читатель.
На прошлой неделе Туск выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими". При этом он не привел никаких доказательств.
Во вторник издание Rzeczpospolita опубликовало статью, в которой говорилось, что на дом в польской деревне Вырыки-Воля упала несработавшая из-за неисправности ракета, пущенная с самолета F-16, а не дрон, как сообщалось ранее. Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства немедленно разобраться в обстоятельствах инцидента.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
