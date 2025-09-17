https://ria.ru/20250917/trevoga-2042364169.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем

БПЛА уничтожен над Воронежем, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

воронеж

александр гусев (губернатор)

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожен над Воронежем, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев. Он добавил, что в Воронеже отменена непосредственная угрозы удара БПЛА, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

воронеж

