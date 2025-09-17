Рейтинг@Mail.ru
"Золотое Яблоко" открыло онлайн-полку с товарами российского производства
17.09.2025
"Золотое Яблоко" открыло онлайн-полку с товарами российского производства
Бьюти-ретейлер "Золотое Яблоко" открыл новый раздел "Бренды из России" на сайте и в мобильном приложении, сообщает пресс-служба компании.
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Бьюти-ретейлер "Золотое Яблоко" открыл новый раздел "Бренды из России" на сайте и в мобильном приложении, сообщает пресс-служба компании.В новый раздел вошли товары около 2400 российских брендов — всего порядка 100 тысяч наименований продукции. Ассортимент раздела будет постоянно пополняться.В разделе "Бренды из России" представлены товары в нескольких категориях: товары для красоты (средства для макияжа, волос и ухода за кожей), парфюмерия, товары для дома, а также аксессуары и одежда. Здесь есть товары в разных сегментах — от массмаркета до люкса.Интерес к локальной бьюти-продукции устойчиво растет: по данным "Золотого Яблока", в первом полугодии 2025 года спрос на российские товары для красоты вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года."Популярность российской косметики — результат не только эмоционального выбора, но и рационального. Все чаще бренды предлагают интересные и качественные продукты с рабочими составами и конкурентоспособной ценой. Создание специального раздела для товаров российского производства позволяет поддержать производителей и упростить навигацию для клиентов, которые целенаправленно ищут локальную продукцию, — таких становится все больше", — рассказал сооснователь и совладелец "Золотого Яблока" Максим Паняк.Как сообщила председатель оргкомитета международной выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова, выделение российских брендов в отдельный раздел — здравая инициатива, которая повышает их узнаваемость, помогает потребителю быстрее ориентироваться и осознанно выбирать локальные продукты."Это особенно важно в условиях, когда закон о “российской полке” вступает в силу с 1 марта, и внимание к локальным производителям будет расти. Для российских брендов это возможность закрепить позиции, расширить аудиторию и доказать, что российский рынок способен генерировать сильные продукты. И они действительно это делают: быстро адаптируются к запросам аудитории, предлагают современные формулы, трендовые текстуры и доступную ценовую политику. Все это делает их равноправными игроками на рынке и позволяет не только удерживать внимание потребителя, но и формировать новые привычки", — сказала она.
