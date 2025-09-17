https://ria.ru/20250917/tovarooborot-2042462476.html

Товарооборот между Алтайским краем и Белоруссией вырос в 1,5 раза с 2024 г

Товарооборот между Алтайским краем и Белоруссией вырос в 1,5 раза с 2024 г - РИА Новости, 17.09.2025

Товарооборот между Алтайским краем и Белоруссией вырос в 1,5 раза с 2024 г

Товарооборот между Алтайским краем и Белоруссией вырос в 1,5 раза за 6 месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2025

БАРНАУЛ, 17 сен - РИА Новости. Товарооборот между Алтайским краем и Белоруссией вырос в 1,5 раза за 6 месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщает пресс-служба правительства края. "Начался рабочий визит делегации Алтайского края Республику Беларусь. В состав делегации, которую возглавил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, вошли представители органов власти, науки, бизнеса", - говорится в сообщении. Открылся рабочий визит встречей в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, где стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, научного взаимодействия и реализацию совместных проектов. Гостей приветствовал заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Шулейко. Он подчеркнул готовность Белоруссии к развитию всестороннего сотрудничества с Алтайским краем. Лукьянов отметил заинтересованность края в расширении товарооборота с Белоруссией. "Товарооборот между Беларусью и Алтайским краем за 6 месяцев 2025 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Республика неизменно является одним из ключевых внешнеторговых партнеров региона", - отмечает пресс-служба. Особое внимание уделено перспективам в сфере молочного животноводства: обсуждены возможности проектирования и строительства современных ферм, комплектации их белорусским оборудованием. "Активно развивается сотрудничество в селекции и сортоиспытаниях: ведётся работа с сортами льна-долгунца, перспективными для условий Алтая, продолжаются испытания зерновых и масличных культур. Высоко оценен уровень взаимодействия в семеноводстве", - говорится в сообщении. Белоруссия готова принимать специалистов из Алтайского края для подготовки в своих аграрных вузах. Стороны уже сотрудничают по линии высших учебных заведений и научных организаций на основании действующих соглашений и меморандумов. Решено проработать перспективы прохождения производственной практики молодыми аграриями в рамках взаимного обмена. "Белоруссия намерена глубоко изучить перспективы сотрудничества в сфере пантового производства. Алтайский край является одним из крупнейших производителей продукции пантового оленеводства в России и занимает второе место в стране по количеству оленеводческих хозяйств… Будут прорабатываться перспективы использования алтайской пантовой продукции в санаторно-курортных учреждениях Республики Беларусь", - отмечает пресс-служба. Рабочий визит делегации Алтайского края в Белоруссию продлится до 19 сентября. Запланированы переговоры с руководством отраслевых органов власти и руководством Гомельской области по вопросам расширения сотрудничества между Алтайским краем и Белоруссией, развития межрегионального взаимодействия. Центральным событием станет участие в мероприятиях XIX Гомельского экономического форума и выставке "Промышленность. Наука. Технологии", где запланированы выступления участников алтайской делегации.

