Токаев отметил роль России в развитии мировой тюркологии

Токаев: Россия находится в авангарде развития мировой тюркологии
АСТАНА, 17 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил роль России и русских учёных в развитии мировой тюркологии, направив своё приветствие участникам Второй Международной научно-практической конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации", сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Роль России в развитии мировой тюркологии трудно переоценить, русские учёные традиционно находятся в авангарде данного, в высшей степени актуального научного направления. Их вклад в изучение археологии, этнологии, лингвистики, нумизматики и других сопутствующих сфер, имеющих непосредственное отношение к истории тюркских народов, является достоянием мировой науки и представляет собой практический интерес как действенный инструмент единения, солидарности, сотрудничества в современную эпоху", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что Алтай органично объединил на своих просторах Казахстан, Россию, Китай, Монголию, и напомнил, что именно поэтому на недавнем саммите ШОС в Тяньцзине обнародовал инициативу запуска "Трансалтайского диалога", призванного способствовать развитию научно-гуманитарного и экономического сотрудничества.
"Алтай, издревле почитаемый как сакральная колыбель тюркского этноса, нуждается в изучении и осмыслении с позиции нынешнего уровня мировой науки. Такая комплексная исследовательская работа необходима и для проведения масштабного международного диалога по дальнейшему сближению культур современных тюркских народов", - добавил казахстанский президент.
Токаев напомнил, что по инициативе Казахстана в 2010 году в Астане была открыта Международная тюркская академия, ставшая уникальным центром консолидации научных усилий ведущих экспертов из тюркоязычных и других государств, на базе ведущих казахстанских университетов успешно функционируют специализированные кафедры и институты.