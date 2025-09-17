Рейтинг@Mail.ru
Технологический суверенитет в нефтесервисной отрасли обсудили на TNF
Промышленно-энергетический форум TNF 2025
 
15:31 17.09.2025 (обновлено: 17:04 17.09.2025)
Технологический суверенитет в нефтесервисной отрасли обсудили на TNF
Технологический суверенитет в нефтесервисной отрасли обсудили на TNF
На стратегической сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2025 эксперты обсудили развитие российского нефтесервиса в условиях глобальных вызовов и оценили РИА Новости, 17.09.2025
ТЮМЕНЬ, 17 сен — РИА Новости. На стратегической сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2025 эксперты обсудили развитие российского нефтесервиса в условиях глобальных вызовов и оценили уровень и перспективы импортозамещения нефтесервисного оборудования, передает корреспондент РИА Новости. Сессию "Нефтесервис 2030: цена технологической независимости" открыл директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов. Он рассказал о мерах поддержки, которые государство предлагает нефтесервисным компаниям. "Министерство промышленности и торговли разработало весь комплекс мер, которые позволяют поддерживать проекты на всех стадиях реализации. На этапе НИОКР мы обычно используем невозвратные субсидии, на этапе масштабирования производства — льготное кредитование. На этапе внедрения оказываем всяческую поддержку в рамках закупочных процедур нефтегазовых компаний, используя механизмы, которые бы стимулировали потребление именно отечественной продукции", — сообщил представитель Минпромторга. Он отметил, что министерство весьма успешно работает в направлении освоения и производства импортозамещающего оборудования для нефтегазовой промышленности, и теперь фокус внимания должен сместиться на нефтесервис. "Огромный объем продукции нефтегазового машиностроения потребляется российским нефтегазовыми компаниями через сервисные услуги. Что такое российская нефтесервисная услуга? Мое мнение — это сплав компетенций персонала, то есть людей, и того оборудования, которое при оказании этих услуг используется", — заключил Кузнецов. Президент ГК ТОФС Давид Гаджимирзаев отметил, что три года работы нефтесервисной компании, созданной в 2022 году, прошли очень плодотворно и активно, компания смогла встать на ноги и начать уверенное движение вперед. "Сегодня мы движемся к новым горизонтам и торжественно открываем в Тюмени новый завод по производству высокотехнологичного оборудования для бурения и заканчивания скважин, в том числе и роторно-управляемые системы", — заявил глава ТОФС. Он указал, что стратегия компании на ближайшие пять лет предполагает дальнейшее укрепление технологической независимости, создание собственных инновационных разработок, что отвечает стратегии правительства по увеличению доли добычи трудноизвлекаемых запасов. "Мы понимаем сложности, связанные с нарушением цепочек поставок и ограниченным доступом к технологиям. Наша цель на ближайшие пять лет — укрепить производственную базу и развивать собственные технологии. Это позволит компании стать более независимой. ГК ТОФС сосредоточена на развитии собственного производства и технологий. Мы движемся в русле стратегии Минэнерго и Минпромторга России, делая особый акцент на работе с трудноизвлекаемыми запасами", — подытожил эксперт. В свою очередь, генеральный директор ООО "БурСервис" Илья Пинигин подчеркнул, что санкционные ограничения дали существенный толчок развитию отечественного нефтесервиса. "За эти годы мы стали международной компанией, вышли на рынки дружественных стран, сами создаем технологии и гораздо более уверено смотрим в будущее, чем в 2022 году. Достигнутый за этот период уровень локализации просто колоссальный, никто не верил, что в 2025 году мы будем собирать собственные компоновки для бурения скважин, ничем не уступающие и даже превосходящие по характеристикам мировые аналоги", — подчеркнул руководитель буровой компании. Участники стратегической сессии также обсудили другие проблемы отрасли: перспективы экспорта, развитие собственной инженерной школы, взаимодействие сервиса с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), цифровизацию отрасли, а также вопросы сертификации и стандартизации.
россия
Технологический суверенитет в нефтесервисной отрасли обсудили на форуме TNF-2025

ТЮМЕНЬ, 17 сен — РИА Новости. На стратегической сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2025 эксперты обсудили развитие российского нефтесервиса в условиях глобальных вызовов и оценили уровень и перспективы импортозамещения нефтесервисного оборудования, передает корреспондент РИА Новости.
Сессию "Нефтесервис 2030: цена технологической независимости" открыл директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов. Он рассказал о мерах поддержки, которые государство предлагает нефтесервисным компаниям.
"Министерство промышленности и торговли разработало весь комплекс мер, которые позволяют поддерживать проекты на всех стадиях реализации. На этапе НИОКР мы обычно используем невозвратные субсидии, на этапе масштабирования производства — льготное кредитование. На этапе внедрения оказываем всяческую поддержку в рамках закупочных процедур нефтегазовых компаний, используя механизмы, которые бы стимулировали потребление именно отечественной продукции", — сообщил представитель Минпромторга.
Он отметил, что министерство весьма успешно работает в направлении освоения и производства импортозамещающего оборудования для нефтегазовой промышленности, и теперь фокус внимания должен сместиться на нефтесервис.
"Огромный объем продукции нефтегазового машиностроения потребляется российским нефтегазовыми компаниями через сервисные услуги. Что такое российская нефтесервисная услуга? Мое мнение — это сплав компетенций персонала, то есть людей, и того оборудования, которое при оказании этих услуг используется", — заключил Кузнецов.
Президент ГК ТОФС Давид Гаджимирзаев отметил, что три года работы нефтесервисной компании, созданной в 2022 году, прошли очень плодотворно и активно, компания смогла встать на ноги и начать уверенное движение вперед.
"Сегодня мы движемся к новым горизонтам и торжественно открываем в Тюмени новый завод по производству высокотехнологичного оборудования для бурения и заканчивания скважин, в том числе и роторно-управляемые системы", — заявил глава ТОФС.
Он указал, что стратегия компании на ближайшие пять лет предполагает дальнейшее укрепление технологической независимости, создание собственных инновационных разработок, что отвечает стратегии правительства по увеличению доли добычи трудноизвлекаемых запасов.
"Мы понимаем сложности, связанные с нарушением цепочек поставок и ограниченным доступом к технологиям. Наша цель на ближайшие пять лет — укрепить производственную базу и развивать собственные технологии. Это позволит компании стать более независимой. ГК ТОФС сосредоточена на развитии собственного производства и технологий. Мы движемся в русле стратегии Минэнерго и Минпромторга России, делая особый акцент на работе с трудноизвлекаемыми запасами", — подытожил эксперт.
В свою очередь, генеральный директор ООО "БурСервис" Илья Пинигин подчеркнул, что санкционные ограничения дали существенный толчок развитию отечественного нефтесервиса.
"За эти годы мы стали международной компанией, вышли на рынки дружественных стран, сами создаем технологии и гораздо более уверено смотрим в будущее, чем в 2022 году. Достигнутый за этот период уровень локализации просто колоссальный, никто не верил, что в 2025 году мы будем собирать собственные компоновки для бурения скважин, ничем не уступающие и даже превосходящие по характеристикам мировые аналоги", — подчеркнул руководитель буровой компании.
Участники стратегической сессии также обсудили другие проблемы отрасли: перспективы экспорта, развитие собственной инженерной школы, взаимодействие сервиса с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), цифровизацию отрасли, а также вопросы сертификации и стандартизации.
Промышленно-энергетический форум TNF 2025
 
 
