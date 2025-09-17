https://ria.ru/20250917/tnf-2025-2042555450.html

На TNF-2025 провели главную пленарную сессию

2025-09-17T18:23:00+03:00

промышленно-энергетический форум tnf 2025

россия

экономика

тюменская область

форум

промышленность

энергетика

ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. На Промышленно-энергетическом форуме TNF-2025 состоялась главная пленарная сессия, где обсуждались пути достижения Россией технологического лидерства в нефтегазовой отрасли, передает корреспондент РИА Новости. С приветственным словом к участникам выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что форум с каждым годом укрепляет свой статус одной из основных отраслевых площадок России, где обсуждаются самые актуальные вопросы развития промышленности и топливно-энергетического комплекса. "Ежегодно наш форум развивается, становится масштабнее, насыщеннее. В очередной раз подтверждает свой статус международного, потому что мы интересны нашим коллегам из дружеских стран. Сегодня с нами на форуме работают наши друзья из Республики Беларусь, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов", – сказал губернатор. Он напомнил, что юбилейный форум посвящен объединению усилий для достижения технологического лидерства. "Лидерство предполагает конкуренцию, но в условиях создания искусственных ограничений доступа к технологиям и ресурсам достичь прорыва в одиночку невозможно. Российская Федерация, несмотря на все ограничения, играет важную роль в мировом энергетическом балансе. Вместе с тем, все четче прослеживается несколько вызовов. Во-первых, это истощение существующих запасов. Это объективная реальность. Требуется либо внедрять все более сложные инструменты повышения уровня добычи, либо обеспечивать ввод новых месторождений", – указал Моор. Он отметил, что запасы на новых месторождениях, как правило, относятся к трудноизвлекаемым, и потому инновационные высокотехнологичные решения так необходимы. "Исходя из существующих вызовов, перед нами четко стимулирована задача обеспечить в среднесрочной перспективе поддержание объемов добычи нефти, в первую очередь, за счет введения передовых отечественных технологических решений. Безусловно, такие решения, с одной стороны, должны обеспечивать нашу конкурентоспособность на международном рынке, с другой – быть максимально устойчивыми и независимыми от внешних факторов", – подчеркнул глава региона, отметив также важность наличия достаточного количества кадров, которые умеют работать с такими передовыми решениями. Моор добавил, что Тюменская область реализует несколько важных инициатив, которые базируются на принципах открытости и готовности к совместной работе. "Это работа по созданию новых продуктов и технологий по модели межрегионального нефтегазового кластера, проведение совместных исследований на площадке межуниверситетского кампуса. Для себя мы четко сформулировали понимание, что достижение технологической устойчивости и лидерства — это наша общая задача. Область всегда открыта к диалогу. Мы уже прошли немалый путь и готовы делиться наработками и дальше включаться в выполнение важных для России задач", – заключил губернатор. Ключевым спикером на пленарной сессии "Технологическое лидерство: объединяя усилия" стал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Он отметил, что выполнение энергетической стратегии во многом будет зависеть от того, как промышленность сможет ответить на запросы нефтяников и газовиков, на вызовы, которые стоят перед сырьевым сектором экономики. "Мы за прошлые 10 лет смогли освоить почти 160 типов различного оборудования. Но сейчас прошло обновление этого перечня, и выявлено 220 позиций, которые нам нужно заместить… Объем рынка нефтегазового машиностроения примерно 675 миллиардов рублей, 508 миллиардов из них – это отечественная продукция, которая была произведена в том числе на предприятиях Тюменской области. И самое главное – чтобы было совпадение интересов нефтяников, тех, что добывает газ и машиностроителей. Этот запрос шел от потребителя, который очень заинтересован в том, чтобы вызов, который стоит перед обществом, получил достойный, качественный ответ", – сказал министр. Он добавил, что правительство предлагает очень широкий спектр мер поддержки реверс-инжиниринга, которые включают гранты Агентства технологического развития на разработку рабочей конструкторской документации (РКД) на изделия, материалы и другие элементы, необходимые для реверса. "Ничего стыдного в том, что мы идем через реверс-инжиниринг нет, потому что после этого идет улучшение продукта. Несколько лет мы точно экономим, быстрее передвигаясь по технологической цепочке и выходя к лидерству через импортозамещение. Это один из путей к технологической независимости в этом мире", – подчеркнул Алиханов. В дискуссии на пленарной сессии приняли участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук, а также представители крупного бизнеса: председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, генеральный директор Трубной металлургической компании (ТМК) Сергей Чикалов, председатель правления и генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов и президент ГК ТОФС Давид Гаджимирзаев. Выступающие затронули вопросы кооперации, модернизации инфраструктуры, стандартизации, мер по защите отечественного производителя, а также проблему кадров и необходимость создания синергии науки, образования и производства. В завершение о сотрудничестве с Россией в энергетической и нефтегазовой сфере рассказали зарубежные гости - замминистра энергетики Республики Беларусь Константин Аношенко и вице-министр энергетики Казахстана Арымбек Кудайберген Берикулы.

