Липецкая область закупила мусорные контейнеры на 22,4 млн рублей
Липецкая область закупила мусорные контейнеры на 22,4 млн рублей - РИА Новости, 17.09.2025
Липецкая область закупила мусорные контейнеры на 22,4 млн рублей
Более 1,6 тысячи контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) поступит в Липецкую область до конца 2025 года, на их закупку из бюджета региона...
2025-09-17T14:18:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
Новости
ru-RU
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкая область закупила мусорные контейнеры на 22,4 млн рублей
Липецкая область закупила свыше 1,6 тысячи контейнеров для сбора ТКО
ЛИПЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Более 1,6 тысячи контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) поступит в Липецкую область до конца 2025 года, на их закупку из бюджета региона выделено 22,4 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что средства направлены на условиях софинансирования с муниципалитетами, которые участвуют в проекте. Это практически все районы области. В части муниципалитетов новые контейнеры заменят старые, а в части – установят на только что организованных площадках для сбора мусора.
По словам Артамонова, в область уже поступило 950 контейнеров, остальные придут в регион в четвертом квартале текущего года.
"Создание современной инфраструктуры обращения с отходами – важная составляющая экологического благополучия региона. Закупка новых контейнеров способствует поддержанию чистоты и порядка в наших городах и селах", – прокомментировал Артамонов.
Он добавил, что это не первая большая покупка контейнеров. Так, в 2024 году областные власти приобрели для муниципалитетов 1,3 тысячи емкостей для сбора ТКО.