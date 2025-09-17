https://ria.ru/20250917/tko-2042475800.html

Липецкая область закупила мусорные контейнеры на 22,4 млн рублей

Липецкая область закупила мусорные контейнеры на 22,4 млн рублей - РИА Новости, 17.09.2025

Липецкая область закупила мусорные контейнеры на 22,4 млн рублей

Более 1,6 тысячи контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) поступит в Липецкую область до конца 2025 года, на их закупку из бюджета региона... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:18:00+03:00

2025-09-17T14:18:00+03:00

2025-09-17T14:18:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023598283_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_e4cd7f91c3bd33a4ece874482ccd4004.jpg

ЛИПЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Более 1,6 тысячи контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) поступит в Липецкую область до конца 2025 года, на их закупку из бюджета региона выделено 22,4 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что средства направлены на условиях софинансирования с муниципалитетами, которые участвуют в проекте. Это практически все районы области. В части муниципалитетов новые контейнеры заменят старые, а в части – установят на только что организованных площадках для сбора мусора. По словам Артамонова, в область уже поступило 950 контейнеров, остальные придут в регион в четвертом квартале текущего года. "Создание современной инфраструктуры обращения с отходами – важная составляющая экологического благополучия региона. Закупка новых контейнеров способствует поддержанию чистоты и порядка в наших городах и селах", – прокомментировал Артамонов. Он добавил, что это не первая большая покупка контейнеров. Так, в 2024 году областные власти приобрели для муниципалитетов 1,3 тысячи емкостей для сбора ТКО.

https://ria.ru/20250912/forum-2041504537.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов