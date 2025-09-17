Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область закупила мусорные контейнеры на 22,4 млн рублей - РИА Новости, 17.09.2025
Липецкая область
 
14:18 17.09.2025
Липецкая область закупила мусорные контейнеры на 22,4 млн рублей
ЛИПЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Более 1,6 тысячи контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) поступит в Липецкую область до конца 2025 года, на их закупку из бюджета региона выделено 22,4 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что средства направлены на условиях софинансирования с муниципалитетами, которые участвуют в проекте. Это практически все районы области. В части муниципалитетов новые контейнеры заменят старые, а в части – установят на только что организованных площадках для сбора мусора. По словам Артамонова, в область уже поступило 950 контейнеров, остальные придут в регион в четвертом квартале текущего года. "Создание современной инфраструктуры обращения с отходами – важная составляющая экологического благополучия региона. Закупка новых контейнеров способствует поддержанию чистоты и порядка в наших городах и селах", – прокомментировал Артамонов. Он добавил, что это не первая большая покупка контейнеров. Так, в 2024 году областные власти приобрели для муниципалитетов 1,3 тысячи емкостей для сбора ТКО.
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Более 1,6 тысячи контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) поступит в Липецкую область до конца 2025 года, на их закупку из бюджета региона выделено 22,4 миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что средства направлены на условиях софинансирования с муниципалитетами, которые участвуют в проекте. Это практически все районы области. В части муниципалитетов новые контейнеры заменят старые, а в части – установят на только что организованных площадках для сбора мусора.
По словам Артамонова, в область уже поступило 950 контейнеров, остальные придут в регион в четвертом квартале текущего года.
"Создание современной инфраструктуры обращения с отходами – важная составляющая экологического благополучия региона. Закупка новых контейнеров способствует поддержанию чистоты и порядка в наших городах и селах", – прокомментировал Артамонов.
Он добавил, что это не первая большая покупка контейнеров. Так, в 2024 году областные власти приобрели для муниципалитетов 1,3 тысячи емкостей для сбора ТКО.
