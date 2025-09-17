https://ria.ru/20250917/svr-2042466138.html

СВР: нацистская Германия подчинила себе Финляндию перед мировой войной

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нацистская Германия подчинила себе Финляндию перед Второй мировой войной, вынудив покупать у Третьего рейха даже хлеб, а все руководство финской армии представляло собой сторонников гитлеровцев, говорится в рассекреченных архивных документах Службы внешней разведки РФ. К 80-летию Великой Победы подготовлен шеститомный сборник из более чем 800 рассекреченных архивных документов Службы внешней разведки РФ, охватывающих весь период Второй мировой – от нападения нацистской Германии на Польшу до разгрома милитаристской Японии. Электронная версия сборника опубликована на сайте Российского исторического общества. В числе этих документов – сообщение о сведениях, полученных резидентурой советской внешней разведки в столице Финляндии Хельсинки. Документ от 24 июля 1939 года за подписью народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берии был направлен советскому лидеру Иосифу Сталину и главе правительства СССР, народному комиссару иностранных дел Вячеславу Молотову. "В области торговли немцы занимают одно из первых мест, несмотря на то, что германо-финский торговый баланс пассивен для финнов. Достаточно сказать, что немцы заставляют финнов покупать хлеб и кофе в Германии", - говорилось в документе. "Немцы закупают у финнов всю добываемую ими медь; имеют своих специалистов на самом крупном судостроительном заводе, строящем и военные суда. Добиваются получения концессии на разработки залежей золота, никеля и железо в районах, близких к нашим границам и на севере вблизи Мурманска", - отмечалось в сообщении. Также сообщалось, что "немцы имеют 13 консульств, расположенных во всех основных портах Финского и Ботнического заливов". "Весь руководящий состав финляндской армии – воспитанники и сторонники Германии. Их связи (официальные взаимные визиты и демонстрации) за последнее время приняли совершенно открытый характер", - подчеркивалось в документе. Кроме того, отмечалось, что в Финляндии имеется ряд фашистских организаций – как немецких, так и финских, открыто ведущих большую пропагандистскую работу среди населения в пользу Германии. Правительство Финляндии все это видит, "но никаких мер для вытеснения или ограничения немецкого влияния не принимает", указывалось в сообщении. Во время Второй Мировой войны Финляндия выступила союзником нацистской Германии. В Хельсинки надеялись, что союз с гитлеровцами поможет им, наконец, создать "Великую Финляндию". В начальный период Великой Отечественной войны финнам удалось оккупировать значительную часть Советской Карелии и блокировать Ленинград с севера. Финские власти на территории Карелии установили режим не менее жестокий, чем тот, который ввела нацистская Германия на оккупированной части СССР. В регионе действовало 14 крупных концентрационных лагерей, свыше 70 трудовых лагерей и лагерей для военнопленных. Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысяч. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях погибли свыше 7 тысяч узников. Всего в Карелии были убиты и замучены более 8 тысяч мирных граждан, в том числе детей, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных. Финские оккупанты отличались крайним изуверством. Имеются документальные свидетельства того, что у многих пленных красноармейцев были отрезаны уши, носы, выколоты глаза, конечности вывернуты из суставов. Доходило до того, что советских военнопленных финны живьем сжигали на кострах, а отрезанные головы пускали на вываривание черепов. Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Карелии, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России. Верховный суд Карелии 1 августа 2024 года признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны.* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

