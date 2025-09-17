Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожают противника к югу от Клебан-Быкского водохранилища - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 17.09.2025 (обновлено: 21:34 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/svo-2042581849.html
ВС России уничтожают противника к югу от Клебан-Быкского водохранилища
ВС России уничтожают противника к югу от Клебан-Быкского водохранилища - РИА Новости, 17.09.2025
ВС России уничтожают противника к югу от Клебан-Быкского водохранилища
Российские войска продолжают уничтожать противника, заблокированного к югу от Клебан-Быкского водохранилища, сообщил начальник начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T21:16:00+03:00
2025-09-17T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожать противника, заблокированного к югу от Клебан-Быкского водохранилища, сообщил начальник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении."Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища" - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250917/gerasimov-2042582524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
ВС России уничтожают противника к югу от Клебан-Быкского водохранилища

Герасимов: ВС РФ уничтожают противника южнее Клебан-Быкского водохранилища

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожать противника, заблокированного к югу от Клебан-Быкского водохранилища, сообщил начальник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении.
"Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища" - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Герасимов отметил роль морской пехоты в достижении целей СВО
Вчера, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала