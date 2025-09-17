https://ria.ru/20250917/svo-2042581849.html

ВС России уничтожают противника к югу от Клебан-Быкского водохранилища

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска продолжают уничтожать противника, заблокированного к югу от Клебан-Быкского водохранилища, сообщил начальник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующих на красноармейском направлении."Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища" - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

