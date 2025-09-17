https://ria.ru/20250917/svo-2042432062.html

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 17.09.2025

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 11 бригад и одного полка ВСУ в районах семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 535

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 11 бригад и одного полка ВСУ в районах семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 535 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Красный Лиман, Ленино, Родинское, Димитров и Красноармейск в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113, бронеавтомобиль MaxxPro и бронемашина HMMWV производства США, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.

