Свидетель заявил, что Муминджанов получил взятку от бизнесмена Требунских - РИА Новости, 17.09.2025
18:49 17.09.2025
Свидетель заявил, что Муминджанов получил взятку от бизнесмена Требунских
происшествия
россия
валерий муминджанов
ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Свидетель по делу генерала Валерия Муминджанова заявил, что его руководитель Олег Требунских давал взятку Муминджанову за помощь в получении госконтрактов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Свидетель Иван Назинцев, который является директором компании Олега Требунских "Альбатрос 36", сообщил, что Требунских рассказывал, что за заключение контракта с Минобороны на стирку белья нужно будет заплатить "компенсацию" генералу Валерию Муминджанову. В ходе заседания был допрошен свидетель Валерий Кудрявцев, который является начальником вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ. С 2019 года до 2022 года он работал под началом Муминджанова. Он был знаком с Олегом Тербунских и утверждает, что ему стало известно о взятках только от следствия, ранее об этом он не знал. При этом он знал, что Муминджанов и Требунских общаются, также что Требунских был на дне рождения Муминджанова. Как рассказал Кудрявцев, во время работы Требунских был период задержки ему выплат со стороны Минобороны. В тот момент Муминджанов попросил Кудрявцева разобраться с ситуацией. Кроме того, в 2023 году прекратила работу компания-посредник между предприятиями Тербунских и Минобороны. В связи с этим Муминджанов просил Кудрявцева уточнить в военторге, будут ли они продолжать работать с Тербунских. Эти просьбы Кудрявцев выполнял из-за хороших отношений с Муминджановым. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.
происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Свидетель по делу генерала Валерия Муминджанова заявил, что его руководитель Олег Требунских давал взятку Муминджанову за помощь в получении госконтрактов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Свидетель Иван Назинцев, который является директором компании Олега Требунских "Альбатрос 36", сообщил, что Требунских рассказывал, что за заключение контракта с Минобороны на стирку белья нужно будет заплатить "компенсацию" генералу Валерию Муминджанову.
Суд допросил свидетелей по делу генерала Муминджанова
21 июля, 16:15
В ходе заседания был допрошен свидетель Валерий Кудрявцев, который является начальником вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ. С 2019 года до 2022 года он работал под началом Муминджанова. Он был знаком с Олегом Тербунских и утверждает, что ему стало известно о взятках только от следствия, ранее об этом он не знал. При этом он знал, что Муминджанов и Требунских общаются, также что Требунских был на дне рождения Муминджанова.
Как рассказал Кудрявцев, во время работы Требунских был период задержки ему выплат со стороны Минобороны. В тот момент Муминджанов попросил Кудрявцева разобраться с ситуацией. Кроме того, в 2023 году прекратила работу компания-посредник между предприятиями Тербунских и Минобороны. В связи с этим Муминджанов просил Кудрявцева уточнить в военторге, будут ли они продолжать работать с Тербунских. Эти просьбы Кудрявцев выполнял из-за хороших отношений с Муминджановым.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.
Осужденный за мошенничество бизнесмен рассказал о взятках Муминджанову
29 апреля, 18:09
 
ПроисшествияРоссияВалерий Муминджанов
 
 
