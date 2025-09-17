Свидетель заявил, что Муминджанов получил взятку от бизнесмена Требунских

https://ria.ru/20250917/svidetel-2042562527.html
ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Свидетель по делу генерала Валерия Муминджанова заявил, что его руководитель Олег Требунских давал взятку Муминджанову за помощь в получении госконтрактов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Свидетель Иван Назинцев, который является директором компании Олега Требунских "Альбатрос 36", сообщил, что Требунских рассказывал, что за заключение контракта с Минобороны на стирку белья нужно будет заплатить "компенсацию" генералу Валерию Муминджанову. В ходе заседания был допрошен свидетель Валерий Кудрявцев, который является начальником вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ. С 2019 года до 2022 года он работал под началом Муминджанова. Он был знаком с Олегом Тербунских и утверждает, что ему стало известно о взятках только от следствия, ранее об этом он не знал. При этом он знал, что Муминджанов и Требунских общаются, также что Требунских был на дне рождения Муминджанова. Как рассказал Кудрявцев, во время работы Требунских был период задержки ему выплат со стороны Минобороны. В тот момент Муминджанов попросил Кудрявцева разобраться с ситуацией. Кроме того, в 2023 году прекратила работу компания-посредник между предприятиями Тербунских и Минобороны. В связи с этим Муминджанов просил Кудрявцева уточнить в военторге, будут ли они продолжать работать с Тербунских. Эти просьбы Кудрявцев выполнял из-за хороших отношений с Муминджановым. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.
россия
